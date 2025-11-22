“Me ofrecieron”: Chunche Montero confiesa el llamado de Saprissa que nadie en Alajuelense imaginaba escuchar

Mauricio “Chunche” Montero no solo es una leyenda de Liga Deportiva Alajuelense por los más de 400 partidos que jugó con el uniforme rojinegro, ni por los cuatro campeonatos nacionales y los dos títulos internacionales que levantó en la época dorada de finales de los 80 y principios de los 90.

El ex defensor es, antes que nada, la encarnación pura de la lealtad liguista: un jugador que jamás traicionó los colores de su vida. A lo largo de su trayectoria de 18 años, el nacido en Grecia solo defendió las camisetas de Ramonense (donde dio sus primeros pasos) y la de la Liga.

ver también Alajuelense en alerta: Xelajú confirma la noticia que presiona al Machillo Ramírez para la final de la Copa Centroamericana

¿Chunche Montero en Saprissa?

Por eso a los liguistas les cuesta imaginar a Montero vestido con otros colores, y el propio Chunche dejó claro que esa imagen tampoco existe en su cabeza. Durante su participación reciente en el programa A Fondo, de FUTV, el mundialista en Italia ’90 confesó que no trabajaría para ningún otro club del país, reafirmando el respeto casi sagrado que siente por Alajuelense.

Pero además, el Chunche contó algo que muy pocos fanáticos rojinegros sabían: cuando era futbolista, existió una oferta del Deportivo Saprissa que pudo haber cambiado su historia en Alajuela.

Chunche Montero recibió una oferta desdee Saprissa (LDA).

“¿Qué pasaría si Saprissa viene y le ofrece trabajo?” “No lo haría. No porque somos rivales, sería por respeto a la institución de la Liga. Y no lo hice como jugador, porque me ofrecieron y no lo hice, y no lo voy a hacer ahora”, respondió sin titubear el ídolo manudo.

Publicidad

Publicidad

Montero añadió que solo una razón extrema, de esas que te obligan a pensar en la familia antes que en uno mismo, lo podría hacer aceptar algo así, pero insiste en que sería “durísimo para la afición de la Liga”.

Chunche Montero dedicó su carrera profesional a triunfar con Alajuelense (Facebook).

Publicidad

“No tengo vínculo con Alajuela”

ver también Mensaje de Concacaf: Alajuelense recibe la notificación que enciende las alarmas sobre Washington Ortega para la final de la Copa Centroamericana

Y entonces surge la otra pregunta inevitable: ¿por qué el Chunche no trabaja actualmente dentro de la institución rojinegra? “No tengo ninguna relación hoy en día. A mí me llama la gente de los eventos, ahora tienen rato diciéndome que vaya para el tour que hacen en el estadio y no he tenido tiempo. Tengo mucho trabajo en supermercados y me quita mucho tiempo. Hoy con Alajuela como tal no tengo vínculo”, explicó Montero con sencillez.