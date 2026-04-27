“No quiere”: revelan la postura de Machillo Ramírez que podría cambiar su futuro en Alajuelense

La caída de Liga Deportiva Alajuelense por 2-1 ante Municipal Liberia no solo significó la eliminación del Clausura 2026, también dejó una sensación de final abierto en el club. En un semestre irregular que terminó antes de lo esperado, todas las miradas se posaron inmediatamente en Machillo Ramírez, cuyo contrato entra en su recta final con más dudas que certezas.

Óscar Ramírez tiene apenas dos semanas para definir su futuro, pero la decisión no es sencilla. Por un lado, está el respaldo institucional: en la Liga tienen claro que la prioridad es que continúe y le reconocen el peso suficiente como para que sea él quien tome la última palabra. No es un técnico más, y eso se nota en cómo se está manejando el tema puertas adentro.

¿Cuál es la postura de Machillo Ramírez?

La información que soltó Kevin Jiménez dejó entrever ese escenario con bastante claridad. “La Liga esperará a lo que el Macho quiera hacer. La prioridad es que siga, se ha ganado el respeto de decidir lo que quiere hacer”, reveló en Seguimos. Una frase que refleja el lugar que ocupa Ramírez dentro del club, incluso en un momento donde los resultados no acompañaron.

Pero la situación va más allá de lo institucional. Desde el entorno del entrenador, el panorama es más complejo. “En las palabras del Macho interpreto que podría continuar, lo que me dicen de su lado es que lo está analizando: no quiere irse así, perdiendo, pero también está el tema del cansancio, la presión”, agregó. Ahí aparece el verdadero dilema: el orgullo competitivo por un lado, y el desgaste acumulado por el otro.

Ese equilibrio es el que termina marcando el pulso de la decisión. Ramírez no quiere cerrar su ciclo con una eliminación, pero tampoco ignora el contexto que lo rodea. La presión constante, el entorno exigente y el desgaste natural de su rol empiezan a pesar en una balanza que, hoy por hoy, no tiene un lado claramente definido.

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“Le quedan dos semanas para tomar una decisión. Para mí el Macho puede seguir, no puedo asegurarles pero por ahí viene ese tema”, concluyó Jiménez, dejando en el aire una posibilidad que todavía no se confirma, pero que tampoco se descarta. En Alajuelense, mientras tanto, esperan en silencio, conscientes de que el desenlace está completamente en manos del entrenador.

Datos Claves

Óscar Ramírez dispone de un plazo de dos semanas para definir su futuro en Alajuelense.

dispone de un plazo de para definir su futuro en Alajuelense. El contrato de Óscar Ramírez finalizó tras la eliminación ante Municipal Liberia por 2-1.

finalizó tras la eliminación ante por 2-1. La directiva de Alajuelense prioriza la continuidad del técnico tras el cierre del Clausura 2026.