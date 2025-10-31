Celso Borges se acordó de Choco Lozano: el mensaje que impacta a Honduras antes de jugar contra Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Costa Rica y Honduras se batirán a duelo por el boleto de clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. Comparten su sueño junto a Haití y Nicaragua, pese a que este último equipo se encuentra ya sin posibilidades de ir a la máxima cita.

Los Catrachos lideran el Grupo C con ocho puntos, seguidos por La Sele con seis, los haitianos con cinco y La Pinolera con una única unidad. Tres equipos lo darán todo para poder hacerse con el boleto directo o aspirar al repechaje como sobra.

Luego del triunfo de Alajuelense, Celso Borges se presentó a rueda de prensa y también habló de todo lo que falta para Los Ticos para las actuales Eliminatorias al Mundial 2026. Además, se refirió a la dura lesión del jugador Anthony Lozano.

Celso Borges se acordó de Anthony Lozano en la previa de Honduras vs. Costa Rica

“A mí, como colega, me da mucha pena. Que sea una lesión de esas, a cualquiera le duele. Le deseo la mejor recuperación, por supuesto. Sé que no es fácil, y ojalá se recupere muy pronto. Es el goleador de Honduras, un grandísimo delantero, de una trayectoria tremenda en Europa… Le deseo lo mejor, una pronta recuperación”, dijo.

“Creo que fue un resultado bueno para nosotros. Al empatar con Haití en casa, ya teníamos que ver cómo podíamos recuperar un buen resultado de visita. Entonces, más que darnos aire, creo que fue como comprar un salvavidas. Realmente, es un resultado bueno. Para Costa Rica, el empate 0-0 con Honduras es bueno”, contó.

“Veo un encuentro peleado, como siempre, disputadísimo. Lindo, aunque a mí me gustaría hablar de esto más cercano al juego, porque ahora está todo lo de clubes, pero veo un partido lindo. Lindo, porque hay mucho respeto entre jugadores, pero cuando hay que competir, se compite a muerte. Jugar así siempre es bueno”, cerró.

Alajuelense finalista de la Copa Centroamericana 2025: se enfrentará a Xelajú MC

Alajuelense se hizo en finalista de la Copa Centroamericana 2025, tras vencer a Olimpia en la lotería de los penales. Durante el tiempo reglamentario, tanto el partido de ida como el de vuelta, finalizaron 1-1. El desenlace fue emocionante.

Los Manudos definirán al campeón ante Xelajú MC, equipo que eliminó al Real España por un resultado casi idéntico. Tras igualar 1-1 ambos encuentros, con el global en 2-2, los tiros desde el punto fatídico favorecieron al club guatemalteco.

¿Cuándo juegan Honduras y Costa Rica por Eliminatorias al Mundial 2026?

Costa Rica recibirá a Honduras por la sexta fecha de la fase final de Eliminatorias al Mundial 2026. Será el 18 de noviembre a las 19.00 de Centroamérica.