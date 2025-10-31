“Hay uno solo”: Alajuelense le pega al Olimpia donde más le duele tras echarlo de la Copa Centroamericana

Un estadio repleto de olimpistas quedó en silencio tras las tanda de penales donde Alajuelense avanzó a la final de la Copa Centroamericana donde enfrentará a Xelajú.

El equipo Manudo, bajo el mando de Machillo Ramírez, volvió a ganar en el Chelato Uclés y esta vez ante el más grande de Honduras. Al que le dejaron un mensaje en sus redes oficiales.

Una tanda de penales nefasta donde todos los cobradores de Olimpia, -Carlos Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché– fallaron y toda una afición se fue triste a casa, ellos cumplieron, pero los jugadores no.

Alajuelense le pega a Olimpia donde más le duele

La Liga Deportiva Alajuelense, euforica por el triunfo envió dejó caer unas palabras que le duelen y mucho a un Olimpia que está herido en su orgullo.

“¡León hay un solo y es finalista!”, fue el dardo que dejaron caer tras eliminarlos en su casa y con su gente, que respondió de buena forma.

Alajuelense, de la mano de Machillo Ramírez va por el tricampeonato de la Copa Centroamericana, un hito histórico del que todos hablaran si lo consiguen ante Xelajú.

Olimpia por su parte, deberá levantar cabeza y enfocarse en el torneo local, donde es líder y busca el bicampeonato que sería su Copa número 40.