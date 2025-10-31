“Están muy equivocados”: Washington Ortega fue figura, clasificó a Alajuelense la final de la Copa Centroamericana y se acordó de Saprissa

Una vez más, la Liga Deportiva Alajuelense está en la final de la Copa Centroamericana. Por tercera vez consecutiva, el rojinegro llegó a la definición y ahora espera que la historia se vuelva a escribir de su lado para conseguir el tricampeonato.

La final será contra Xelajú, pero para eso todavía falta ya que la victoria en Honduras contra Olimpia aún está fresca. Y en esta alegría, mucho (demasiado) tuvo que ver Washington Ortega, el portero manudo.

El charrúa fue la gran figura de la vuelta de las semifinales y no sólo por el penal que contuvo en la tanda definitoria sino también por lo hecho durante los 90 minutos. Y eso que durante la semana estuvo en duda por una molestia física. Pero jugó. Y de qué manera.

La dedicatoria de Washington Ortega que celebra Alajuelense y rebota hasta en Saprissa

Tras el encuentro, los micrófonos fueron a buscar al portero, quien todavía eufórico no dudó un segundo a la hora de acordarse de los que los daban por muertos. “Primero que nada quiero agradecer el esfuerzo de mis compañeros. Demeritan mucho está Copa y creo que están muy equivocados”, empezó Ortega.

“Lo internacional es lo que más vale y mis compañeros hacen un esfuerzo tremendo. Decían decían que nos habían pasado por arriba de local, que acá nos íbamos a comer tres, entonces rescatar ese esfuerzo, nunca nos dimos por vencidos y luchamos hasta el final”, agregó Washi en unas palabras que retumban en Saprissa, desde donde durante todo este tiempo siempre le bajaron el precio a esta competición.

“Alajuela es un equipo muy grande y se tiene que respetar. Se lo quiero dedicar a mi familia, a Diego Cejas, a mis compañeros del arco y a mi papá que está en el cielo y sabía que hoy me iba a ayudar”; concluyó Ortega, feliz por la clasificación.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Centroamericana 2025 entre Alajuelense y Xelajú?

De acuerdo a lo publicado por Concacaf antes de comenzar el torneo, la final –que será en partidos de ida y vuelta– se jugarán entre el 25 y el 27 de noviembre y el 2 y el 4 de diciembre de 2025 (vuelta). La definición comenzará en Costa Rica y se cerrará en Guatemala.