“Están muy equivocados”: Washington Ortega fue figura, clasificó a Alajuelense la final de la Copa Centroamericana y se acordó de Saprissa

Washington Ortega, figura de Alajuelense en la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana contra Olimpia, no se guardó nada tras la victoria.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Washington Ortega celebró a lo grande el pase a la final.

Una vez más, la Liga Deportiva Alajuelense está en la final de la Copa Centroamericana. Por tercera vez consecutiva, el rojinegro llegó a la definición y ahora espera que la historia se vuelva a escribir de su lado para conseguir el tricampeonato.

La final será contra Xelajú, pero para eso todavía falta ya que la victoria en Honduras contra Olimpia aún está fresca. Y en esta alegría, mucho (demasiado) tuvo que ver Washington Ortega, el portero manudo.

Conmoción en Alajuelense: revelan como se encuentra Rashir Parkins tras el duro golpe que sufrió ante Olimpia

El charrúa fue la gran figura de la vuelta de las semifinales y no sólo por el penal que contuvo en la tanda definitoria sino también por lo hecho durante los 90 minutos. Y eso que durante la semana estuvo en duda por una molestia física. Pero jugó. Y de qué manera.

La dedicatoria de Washington Ortega que celebra Alajuelense y rebota hasta en Saprissa

Tras el encuentro, los micrófonos fueron a buscar al portero, quien todavía eufórico no dudó un segundo a la hora de acordarse de los que los daban por muertos. “Primero que nada quiero agradecer el esfuerzo de mis compañeros. Demeritan mucho está Copa y creo que están muy equivocados”, empezó Ortega.

Lo internacional es lo que más vale y mis compañeros hacen un esfuerzo tremendo. Decían decían que nos habían pasado por arriba de local, que acá nos íbamos a comer tres, entonces rescatar ese esfuerzo, nunca nos dimos por vencidos y luchamos hasta el final”, agregó Washi en unas palabras que retumban en Saprissa, desde donde durante todo este tiempo siempre le bajaron el precio a esta competición.

Alajuela es un equipo muy grande y se tiene que respetar. Se lo quiero dedicar a mi familia, a Diego Cejas, a mis compañeros del arco y a mi papá que está en el cielo y sabía que hoy me iba a ayudar”; concluyó Ortega, feliz por la clasificación.

La reacción de Joel Campbell que se viralizó: así festejo el delantero la clasificación de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana

¿Cuándo se juega la final de la Copa Centroamericana 2025 entre Alajuelense y Xelajú?

De acuerdo a lo publicado por Concacaf antes de comenzar el torneo, la final –que será en partidos de ida y vuelta– se jugarán entre el 25 y el 27 de noviembre y el 2 y el 4 de diciembre de 2025 (vuelta). La definición comenzará en Costa Rica y se cerrará en Guatemala.

