Cartaginés se mete en el top con Luis Olivas: los 5 futbolistas más caros de la liga de Costa Rica

Uno de los últimos movimientos en el calmo mercado de fichajes del fútbol costarricense es el traspaso de Luis Olivas a Cartaginés. El defensor central mexicano firmó por un año con los brumosos procedente del Atlante (que este semestre regresa a la Liga MX). Y lo más llamativo de la transacción es el elevado valor de su ficha.

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De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, la cifra es de aproximadamente 1.20 millones de euros, convirtiendo a Olivas, hasta el momento, en el futbolista más caro de la Primera División.

Claro está, el ex Chivas de Guadalajara deberá demostrar su valía dentro de la cancha. Pero ya se posicionó por encima de jugadores que militan en dos de los equipos más grandes del país: Saprissa y Alajuelense, el gran dominador en este apartado, metiendo a los de la Vieja Metrópoli en el top.

Los 5 futbolistas más caros de la liga de Costa Rica

Con Luis Olivas, flamante refuerzo de Cartaginés, en la cima del ranking, así está el listado de las figuras mejor cotizadas de la máxima categoría de la Liga Promérica (tomando los valores de Transfermarkt como referencia). Únicamente aparecen dos ticos.

ver también “Ir a Europa”: Santiago Van der Putten se sincera sobre su futuro mientras se recupera de su grave lesión en Alajuelense

2- Santiago van der Putten (€1 millón)

El central de 22 años es una de las grandes promesas del fútbol costarricense. Estuvo en la órbita de FC Barcelona, que quería ficharlo para su equipo B, pero la operación se cayó. Actualmente, está en proceso de recuperación de una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo tiene al margen en Alajuelense y la Selección Nacional.

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3- Tomás Rodríguez (€1 millón)

Rodríguez lleva un semestre en Saprissa, donde su rendimiento fue in crescendo de la mano de su cuota goleadora: terminó anotando 7 tantos en 25 partidos. Tiene 27 años, está jugando el Mundial 2026 con la Selección de Panamá y se espera que dé el salto a otro equipo una vez finalice la justa máxima.

4- Ronaldo Cisneros (€850 mil)

Uno de los mejores refuerzos de Alajuelense en el último tiempo. El ariete mexicano de 29 años, con pasado en clubes como Chivas, Atlanta United o Querétaro, fue clave en la conquista del Torneo Apertura 2025 y le Copa Centroamericana. Lleva 18 goles en 45 partidos con los rojinegros y renovó su contrato hasta junio de 2028.

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5- Ángel Zaldívar (€850 mil)

El “Ingeniero del Gol” llegó a la Liga en enero con el pase en su poder desde FC Juárez, precedido por el buen rendimiento que ofreció Cisneros y su hoja de vida, donde destacan Chivas y Monterrey, aunque su rendimiento no ha sido el esperado. Aportó 4 goles en 17 juegos y el nuevo entrenador, Ismael Rescalvo, lo tendrá en cuenta para el Apertura 2025.