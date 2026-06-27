¿Juega Adalberto Carrasquilla? La alineación de Panamá vs. Inglaterra y los posibles cambios de Thomas Christiansen

Thomas Christiansen ya tendría definido su alineación para el cierre de la participación mundialista de Panamá ante Inglaterra.

La Selección de Panamá se despide hoy de la Copa del Mundo 2026 y quiere hacerlo con la frente en alto. Después de jugar sus dos primeros partidos en Toronto, Canadá, el equipo dirigido por Thomas Christiansen se traslada al Estadio deNueva Jersey con una sola meta: conseguir sus primeros puntos históricos y no irse en blanco en el Grupo L.

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El reto es gigantesco, ya que enfrente estará la poderosa Inglaterra. Para intentar frenar a Harry Kane y al resto de las estrellas de clase mundial, el técnico hispano-danés ya habría definido una alineación muy competitiva y defensiva.

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Thomas Christiansen no haría cambios en su formación

Panamá saltará a la cancha con una formación táctica de 5-4-1, apostando por la seguridad atrás y la velocidad en el contragolpe.

En la portería: Oportunidad para Luis Mejía

Oportunidad para Luis Mejía La línea de cinco defensores: Estaría conformada por Amir Murillo, Edgardo Fariña, José Córdoba, Andrés Andrade y César Blackman. Ellos tendrán la misión más difícil del partido.

Estaría conformada por Amir Murillo, Edgardo Fariña, José Córdoba, Andrés Andrade y César Blackman. Ellos tendrán la misión más difícil del partido. El mediocampo: Christian Martínez, Carlos Harvey, y José Luis Rodríguez serán los encargados de destruir el juego inglés y habilitar el ataque.

Christian Martínez, Carlos Harvey, y José Luis Rodríguez serán los encargados de destruir el juego inglés y habilitar el ataque. El centro delantero: La gran novedad es la titularidad de Thomás Rodríguez.





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Adalberto Carrasquilla no jugará

Lamentablemente, la nota triste de este Mundial para Panamá se confirma por completo: Adalberto “Coco” Carrasquilla no podrá tener actividad tampoco en este partido de despedida. El talentoso mediocampista se quedó con las ganas de debutar en la Copa del Mundo debido a una complicada lesión en el abductor izquierdo.

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A pesar de las dificultades, el plantel está motivado. Un triunfo panameño este sábado no solo significaría su primera victoria en la historia de los Mundiales, sino que también metería en serios problemas de clasificación a los inventores del fútbol.