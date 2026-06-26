Este viernes se definen las posiciones en los grupos G, H e I, pero también van tomando forma los cruces de 16avos de final y el panorama para las selecciones que pelea por avanzar como mejores terceras.

La fase de grupos del Mundial 2026 está a punto de terminar. Este viernes 26 de junio, se disputan seis partidos correspondientes a la tercera fecha de los grupos G, H e I, que ayudarán a tener una perspectiva casi definitiva de cómo seguirá la justa máxima en los dieciseisavos de final.

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Grupo I

Francia y Noruega ya tenían el boleto asegurado en el Grupo I, pero Senegal hizo lo indispensable para seguir con vida: goleó 5-0 a Irak y pasó de estar contra las cuerdas a quedar muy bien parado en la tabla de mejores terceros.

El equipo de Sadio Mané cerró la zona con 3 puntos, diferencia de gol positiva (+2) y 8 goles a favor, números que lo dejan con grandes chances de meterse en los 16avos de final, aunque todavía debe esperar la confirmación según el cierre de los demás grupos.

ver también Noruega 3-1 Francia, 2T EN VIVO: Maignan atajó el penal – minuto a minuto de la definición del Grupo I del Mundial 2026

Grupo H

La cosa está más reñida en este grupo. España lo lidera con 4 puntos, pero no tiene el puesto asegurado y se enfrenta a una Uruguay urgida por ganar para asegurar la clasificación frente a la amenaza que supone Cabo Verde: ambas selecciones tienen 2 unidades, pero los caboverdianos se miden a un rival más accesible, Arabia Saudita, que tiene chances de meterse entre los mejores terceros si gana.

Grupo G

El panorama es el mismo que en la zona H, pero con Egipto (4 puntos) en la cima, Irán y Bélgica necesitados de dar el zarpazo (ambas con 2), y Nueva Zelanda (1) esperando el milagro: deberá derrotar sí o sí a los belgas.

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Resultados de los partidos de hoy, viernes 26 de junio

Tabla de posiciones EN VIVO de los mejores terceros del Mundial 2026

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Posibles cruces de 16vos de final

Francia vs. Suecia

vs. Suecia Noruega vs. Costa de Marfil

vs. Costa de Marfil España vs. Austria

vs. Austria Uruguay vs. Argentina

vs. Argentina Egipto vs. Corea del Sur

vs. Corea del Sur Irán vs. Australia