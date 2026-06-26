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Mundial 2026 EN VIVO: así está la llave de 16avos de final y la tabla de mejores terceros tras el cierre del Grupo I

Este viernes se definen las posiciones en los grupos G, H e I, pero también van tomando forma los cruces de 16avos de final y el panorama para las selecciones que pelea por avanzar como mejores terceras.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Mundial 2026: resultados EN VIVO, tabla de mejores terceros y los cruces de 16avos
© GettyMundial 2026: resultados EN VIVO, tabla de mejores terceros y los cruces de 16avos

La fase de grupos del Mundial 2026 está a punto de terminar. Este viernes 26 de junio, se disputan seis partidos correspondientes a la tercera fecha de los grupos G, H e I, que ayudarán a tener una perspectiva casi definitiva de cómo seguirá la justa máxima en los dieciseisavos de final.

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Grupo I

Francia y Noruega ya tenían el boleto asegurado en el Grupo I, pero Senegal hizo lo indispensable para seguir con vida: goleó 5-0 a Irak y pasó de estar contra las cuerdas a quedar muy bien parado en la tabla de mejores terceros.

El equipo de Sadio Mané cerró la zona con 3 puntos, diferencia de gol positiva (+2) y 8 goles a favor, números que lo dejan con grandes chances de meterse en los 16avos de final, aunque todavía debe esperar la confirmación según el cierre de los demás grupos.

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Grupo H

La cosa está más reñida en este grupo. España lo lidera con 4 puntos, pero no tiene el puesto asegurado y se enfrenta a una Uruguay urgida por ganar para asegurar la clasificación frente a la amenaza que supone Cabo Verde: ambas selecciones tienen 2 unidades, pero los caboverdianos se miden a un rival más accesible, Arabia Saudita, que tiene chances de meterse entre los mejores terceros si gana.

Grupo G

El panorama es el mismo que en la zona H, pero con Egipto (4 puntos) en la cima, Irán y Bélgica necesitados de dar el zarpazo (ambas con 2), y Nueva Zelanda (1) esperando el milagro: deberá derrotar sí o sí a los belgas.

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Resultados de los partidos de hoy, viernes 26 de junio

Tabla de posiciones EN VIVO de los mejores terceros del Mundial 2026

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Posibles cruces de 16vos de final

  • Francia vs. Suecia
  • Noruega vs. Costa de Marfil
  • España vs. Austria
  • Uruguay vs. Argentina
  • Egipto vs. Corea del Sur
  • Irán vs. Australia
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