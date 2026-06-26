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Bélgica está en los 16avos del Mundial 2026: contra quién juega y cuándo es su próximo partido

Los belgas golearon a Nueva Zelanda por 5-1 y se quedaron con el primer puesto de la tabla del Grupo G.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Bélgica dejó atrás los fantasmas del último Mundial.
© Getty ImagesBélgica dejó atrás los fantasmas del último Mundial.

Se definió finalmente el Grupo G del Mundial 2026. Bélgica, que arrancó el partido ante Nueva Zelanda como tercero del grupo, quedó líder tras imponerse por 5-1 y también se benefició gracias al empate que protagonizaron en simultáneo Egipto e Irán por 1-1.

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Los dirigidos por Rudi Garcia no dejaron dudas con su jerarquía y rápidamente liquidaron el encuentro contra una Nueva Zelanda que se desinfló tras el debut contra Irán en la primera jornada. Bélgica no quiso repetir lo hecho en Qatar 2022 y ésta vez superó la fase de grupos.

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¿Contra quién y cuándo juega Bélgica los 16avos de final?

Ahora, como líder del Grupo G, deberá esperar para conocer a su rival, ya que su será uno de los que clasifique como mejor tercero. Hasta el momento, se enfrentaría con Corea del Sur, pero aún resta disputarse este sábado el último día de la fase de grupos.

Lo que sí está confirmado es que Bélgica jugará la ronda de 16avos de final el próximo miércoles 1 de julio en el Lumen Field de Seattle a las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 pm. de Panamá).

Además, ya sabe contra quien jugaría la ronda de octavos de final si logra avanzar a la siguiente instancia. En este caso, tendría que cruzarse contra el seleccionado ganador entre Estados Unidos y Bosnia, que jugarán el 1 de julio también en San Francisco.

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Así está el cuadro de 16avos de final hasta el momento:

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