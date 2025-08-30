Futuro definido: Alajuelense le anuncia a Santiago Van der Putten su respuesta a la oferta del Barcelona B

Durante los últimos días, el nombre de Santiago Van der Putten estuvo en el centro de la atención del fútbol nacional e internacional. El joven defensor de de la Liga Deportiva Alajuelense fue seguido de cerca por el Barcelona B, confirmado por Machillo Ramírez, que incluso presentó tres ofertas formales para intentar llevárselo al Viejo Continente.

El jugador tenía el deseo de dar el salto a Europa y veía con buenos ojos la posibilidad de integrarse a una cantera de élite como la azulgrana. Sin embargo, desde el inicio las propuestas del club catalán no convencieron a la directiva rojinegra, ya que ninguna superaba el millón de euros, cifra considerada demasiado baja para desprenderse de una de sus mayores promesas.

La negociación se extendió hasta las últimas horas, con el reloj corriendo en contra por el inminente cierre del mercado europeo el próximo 1 de septiembre. En medio de la tensión, la expectativa creció entre la afición de Alajuelense, que se preguntaba si finalmente el traspaso se concretaría.

¿Cuál es la decisión que tomó Alajuelense con Santiago Van der Putten?

Pero este jueves llegó la confirmación definitiva: Santiago Van der Putten no será vendido al Barcelona B. Según informó Tigo Sports, el club español no cuenta con los recursos suficientes para mejorar su oferta y, por lo tanto, las conversaciones quedaron cerradas.

Santiago Van der Putten seguirá en Alajuelense. (Foto: LDA)

De esta manera, el defensor de 20 años seguirá vinculado a Alajuelense, al menos hasta fin de año, con la oportunidad de seguir sumando experiencia y consolidándose como uno de los jugadores de mayor proyección en el fútbol costarricense.

Aunque el sueño europeo de momento se detiene, en la Liga saben que las puertas internacionales no tardarán en abrirse para un futbolista que ya despertó el interés de un gigante mundial. La pregunta es cuándo y hacia dónde se dará ese esperado salto.