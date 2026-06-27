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“La última vez…”: Inglaterra manda un mensaje sobre Rusia 2018 antes de jugar contra Panamá en el Mundial 2026

Los ingleses trajeron a la memoria un recuerdo poco feliz para los canaleros justo en la previa del encuentro de este sábado.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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El 6-1 de Rusia 2018 todavía da vueltas en la cabeza de los panameños.
© Getty ImagesEl 6-1 de Rusia 2018 todavía da vueltas en la cabeza de los panameños.

Este sábado, Panamá se despedirá del Mundial 2026 con un partido que tendrá sabor a revancha frente a Inglaterra. Es que más allá de estar eliminados de la competencia, el equipo de Thomas Christiansen no solo quiere conseguir su primer triunfo en una Copa del Mundo sino que también los mueve el hecho de vengar lo sucedido en Rusia 2018.

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Hace ocho años, la canalera que por entonces dirigía Hernán Bolillo Gómez perdió por 6-1 ante los británicos por el Grupo G. Y ahora, en el cierre del Grupo L y con los europeos ya clasificados a 16avos de final, quieren sacarse aquella espina.

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En ese contexto fue que a horas de este partido que se jugará en el New Jersey Stadium –el mismo escenario de la final–, Inglaterra publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que trajo a la memoria algo de lo que sucedió en 2018

“La última vez…”: Inglaterra recuerda lo que sucedió en Rusia

Es cierto: el mensaje de este sábado no fue directo para Panamá pero igual evocó los peores recuerdos en los canaleros: Inglaterra vestirá de rojo ante los de Christiansen, una camiseta alternativa que no usaban desde 2018. Y lo hicieron notar…

“¡Una primera salida competitiva para nuestro kit de visitante!”, escribió la cuenta de @england en Instagram justo antes de soltar la daga rusa: “La última vez que nos vestimos de rojo en un torneo fue 2018 vs Suecia”.

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La referencia fue al duelo de cuartos de final que los ingleses ganaron para acceder a semifinales, ya que en la goleada a Panamá habían lucido su habitual casaca blanca mientras que los rojos aquella vez había sido la canalera, que hoy en Nueva Jersey usará la azul.

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A qué hora y dónde ver Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026

El partido de este sábado 27 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey comenzará a las 4:00 p.m. de Panamá, 3:00 pm del resto de centroamérica, y se podrá ver por los siguientes canales:

  • Panamá: RPC, TVN, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, ViX, Telemetro y FOX.
  • Costa Rica: Teletica, Teletica Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.
  • Guatemala: Televisiete, Chapín TV, Tigo Sports y ViX.
  • Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.
  • El Salvador: Tigo Sports y ViX.
  • Nicaragua: ViX, Tigo Sports y FOX.
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