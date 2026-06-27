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Mundial 2026

Mundial 2026 minuto a minuto: la tabla de mejores terceros y cómo queda la llave de 16avos de final

Este sábado termina la fase de grupos y quedará todo definido. Acá, el minuto a minuto de todos lo que suceda.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Mundial 2026 minuto a minuto: los mejores terceros EN VIVO y la llave de 16avos
Mundial 2026 minuto a minuto: los mejores terceros EN VIVO y la llave de 16avos

Este sábado 27 de junio es un día clave en el Mundial 2026. Hoy se termina la fase de grupos y quedará completamente definida tanto la tabla de mejores terceros como la llave de los 16avos de final, que empiezan este mismo domingo.

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La jornada será muy caliente ya que hay mucho en juego. Es que si bien Argentina cierra el Grupo J contra Jordania sin nada en juego ya que tiene asegurado el primer puesto y ya sabe que jugará con Cabo Verde en la próxima ronda, muchos otros sí escribirán hoy su destino.

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Los partidos del día del Mundial 2026: 

Grupo J

  • Jordania vs. Argentina | 8.00 pm Centroamérica, 9.00 pm Panamá
  • Argelia vs. Austria | 8.00 pm Centroamérica, 9.00 pm Panamá

Grupo K

  • Colombia vs. Portugal | 5.30 pm Centroamérica, 6.30 pm Panamá
  • Congo vs. Uzbekistán | 5.30 pm Centroamérica, 6.30 pm Panamá

Grupo L

  • Panamá vs. Inglaterra | 3.00 pm Centroamérica, 4.00 pm Panamá
  • Croacia vs. Ghana | 3.00 pm Centroamérica, 4.00 pm Panamá
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La tabla de posiciones, grupo por grupo

La tabla de mejores terceros EN VIVO del Mundial 2026

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La llave actualizada de 16avos de final del Mundial 2026

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