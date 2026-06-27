Este sábado 27 de junio es un día clave en el Mundial 2026. Hoy se termina la fase de grupos y quedará completamente definida tanto la tabla de mejores terceros como la llave de los 16avos de final, que empiezan este mismo domingo.
La jornada será muy caliente ya que hay mucho en juego. Es que si bien Argentina cierra el Grupo J contra Jordania sin nada en juego ya que tiene asegurado el primer puesto y ya sabe que jugará con Cabo Verde en la próxima ronda, muchos otros sí escribirán hoy su destino.
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Los partidos del día del Mundial 2026:
Grupo J
- Jordania vs. Argentina | 8.00 pm Centroamérica, 9.00 pm Panamá
- Argelia vs. Austria | 8.00 pm Centroamérica, 9.00 pm Panamá
Grupo K
- Colombia vs. Portugal | 5.30 pm Centroamérica, 6.30 pm Panamá
- Congo vs. Uzbekistán | 5.30 pm Centroamérica, 6.30 pm Panamá
Grupo L
- Panamá vs. Inglaterra | 3.00 pm Centroamérica, 4.00 pm Panamá
- Croacia vs. Ghana | 3.00 pm Centroamérica, 4.00 pm Panamá