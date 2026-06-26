Una oferta de miles de dólares: se define el futuro de Thomas Christiansen en Panamá tras quedar fuera del Mundial 2026

Uno de los temas a resolver en Panamá tras quedar fuera de la Copa del Mundo es la continuidad de Thomas Christiansen.

Mientras la Selección de Panamá se despide de la Copa del Mundo 2026 tras sus batallas en el Grupo L los despachos de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) están en movimiento. El tema principal en la mesa no es el balance del torneo, sino el ambicioso y costoso plan para retener al técnico Thomas Christiansen con miras al Mundial de 2030.

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El estratega hispano-danés ha dejado claro su deseo: quiere seguir viviendo en Panamá y liderar el proyecto deportivo para el próximo ciclo mundialista. Sin embargo, convertir este deseo en realidad no será sencillo ni barato.

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Un aumento al salario de Thomas Christiansen

Actualmente, Thomas Christiansen percibe un salario de 70 mil dólares al mes. No obstante, una renovación automática vendría acompañada de un incremento económico de peso, ha informado el periodista José Miguel Domínguez, mejor conocido como ChepeBomba.

Extraoficialmente, se conoce que las pretensiones de aumento, que incluirían tanto al técnico como a todo su equipo de trabajo, alcanzarían la cifra de 100 mil dólares mensuales.

El gran obstáculo es que, hoy por hoy, la FEPAFUT no cuenta con los fondos suficientes en sus arcas para asumir semejante cifra de manera directa.

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Ante este panorama, las opiniones dentro del Comité Ejecutivo de la FEPAFUT se encuentran totalmente divididas. Mientras un sector de los directivos apoya la continuidad del técnico por el crecimiento que ha mostrado el equipo, otra parte se muestra en desacuerdo debido al alto costo financiero que representa.

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Para las negociaciones sigan, se ha puesto en marcha un plan de emergencia: buscar inyecciones económicas a través de la empresa privada y, de manera muy decidida, por parte del Gobierno de Panamá. Se reporta que las autoridades gubernamentales ya se están moviendo con todo para aportar el respaldo financiero necesario, entendiendo que el fútbol se ha convertido en una pieza clave de orgullo e identidad para el país.

Con derrotas muy ajustadas por 1-0 ante Ghana y Croacia, los canaleros se alistans para cerrar con dignidad frente a Inglaterra en el Mundial, pero el camino hacia el 2030 ya comenzó a jugarse, pero esta vez, el partido más difícil se disputa en las oficinas de la Federación.

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En resumen