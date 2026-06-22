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Pasó la página: Tepa González consigue nuevo equipo en Costa Rica tras el fichaje de Fernando Lesme por Herediano

El mismo día en que Herediano anunció su salida y la incorporación Fernando Lesme, el '9' mexicano firmó con un rival directo para el Apertura 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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"Tepa" González cambia de aires, pero dentro de Costa Rica.
© La Teja y Liberia"Tepa" González cambia de aires, pero dentro de Costa Rica.

Jesús “Tepa” González se mantendrá en el fútbol costarricense. Este lunes, el delantero mexicano fue dos veces noticia: primero, por su desvinculación de Club Sport Herediano tras la conquista del Torneo Clausura 2026, y luego por su llegada a otro equipo protagonista del país.

El cupo de extranjero que dejó vacante el ex Chivas de Guadalajara fue ocupado al instante por otro ariete de nacionalidad paraguaya que conoce bien el campeonato nacional: Fernando Lesme, quien ya entrena con el Team desde la semana pasada pero fue anunciado de manera oficial esta misma tarde.

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La salida de González generó revuelo entre los heredianos, que en el posteo de despedida le agradecieron por su gol a Saprissa en la final de ida, con “La Cueva” como testigo, que mantuvo con vida a los dirigidos por José Giacone en la serie para luego liquidarla ganando 2-0 en Santa Bárbara.

Tepa González es nuevo jugador de Cartaginés

Casi seis horas después, “Tepa” González fue presentado como refuerzo de Cartaginés para el Torneo Apertura 2026. Finiquitó su contrato en Herediano (que llegaba hasta diciembre) y ahora compartirá delantera con uno de los futbolistas sensación del semestre pasado: Joaquín Alonso Hernández.

González, de 27 años, ansía recuperar su mejor versión en la Vieja Metrópoli. El certamen pasado fue suplente en el cuadro rojiamarillo, aportando dos tantos y una asistencia en once apariciones. Apenas sumó 322 minutos, y la única vez que completó los 90′ fue en la revancha con Saprissa por el título.

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Cartaginés será el octavo club en la carrera del nacido en Tepatitlán de Morelos, quien ya defendió los colores de Chivas, Aves Blancas, CD Tudelano (España), Leones Negros, Tapatío, San Luis y Herediano.

Datos clave

  • Tras quedar fuera de Herediano, Jesús “Tepa” González fue presentado como nuevo refuerzo de Cartaginés para el Torneo Apertura 2026.
  • El cupo de extranjero que liberó el delantero mexicano en el “Team” fue asumido oficialmente por el paraguayo Fernando Lesme.
  • A sus 27 años, González llega a la Vieja Metrópoli tras un semestre con pocos minutos en Herediano, donde sumó dos goles y fue clave en la final ante Saprissa.
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