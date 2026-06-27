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Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, sábado 27 de junio, a qué hora y dónde ver

Este sábado 27 de junio se definirán los grupos J. K y L del Mundial 2026: horario y cómo ver los partidos en Centroamérica.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Los partidos de hoy sábado 27 de junio
© Getty ImagesLos partidos de hoy sábado 27 de junio

Este sábado 27 de junio se disputa la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de otros tres grupos más. Como ya ocurrió miércoles, jueves y viernes, hoy será el turno del Grupo J, K y L para definir quiénes serán los últimos clasificados a los 16vos de final.

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Portugal Colombia definen al líder de su grupo. Croacia se juega todo ante GhanaAustria  buscará meterse como segundo del Grupo J. Y Panamá intentará despedirse con dignidad ante la poderosa Inglaterra. Aquí te contamos los horarios y cómo verlos en Centroamérica.

¿Dónde ver HOY en Centroamérica los partidos del Mundial 2026?

Croacia vs. Ghana

Grupo L — Estadio de Filadelfia, desde la 3:00 p.m. de Centroamérica (4:00 de Panamá).

  • Panamá: Tigo Sports.
  • Costa Rica: FOX+.
  • Guatemala: TeleOnce, Chapín TV y Tigo Sports.
  • Honduras: Tigo Sports.
  • El Salvador: Tigo Sports.
  • Nicaragua: Tigo Sports.

Panamá vs. Inglaterra

Grupo L — Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, desde las 3:00 pm. de Centroamérica (4:00 pm. de Panamá)

  • Panamá: RPC, TVN, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, ViX, Telemetro y FOX.
  • Costa Rica: Teletica, Teletica Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.
  • Guatemala: Televisiete, Chapín TV, Tigo Sports y ViX.
  • Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.
  • El Salvador: Tigo Sports y ViX.
  • Nicaragua: ViX, Tigo Sports y FOX.
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Colombia vs. Portugal

Grupo K — estadio de Miami, desde la 5:30 p.m. de Centroamérica (6:30 de Panamá).

  • Panamá: RPC, TV Max, Medcom GO, Tigo Sports, ViX y FOX.
  • Costa Rica: Teletica, Teletica Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.
  • Guatemala: ViX y Tigo Sports.
  • Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.
  • El Salvador: Canal 4, TCS GO, ViX, FOX y Tigo Sports.
  • Nicaragua: ViX, Tigo Sports, Canal 10 y FOX.

Congo vs. Uzbekistán

Grupo K — estadio de Atlanta, desde la 5:30 p.m. de Centroamérica (6:30 de Panamá).

  • Panamá: Tigo Sports.
  • Costa Rica: FOX+.
  • Guatemala: TeleOnce, Chapín TV y Tigo Sports.
  • Honduras: Tigo Sports.
  • El Salvador: Tigo Sports.
  • Nicaragua: Tigo Sports.
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Argentina vs. Jordania

Grupo J — estadio de Dallas, desde la 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 de Panamá).

  • Panamá: Tigo Sports.
  • Costa Rica: FOX+.
  • Guatemala: TeleOnce, Chapín TV y Tigo Sports.
  • Honduras: Tigo Sports.
  • El Salvador: Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports.
  • Nicaragua: Tigo Sports.

Argelia vs. Austria

Grupo J — estadio de Kansas, desde la 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 de Panamá).

  • Panamá: Tigo Sports.
  • Costa Rica: FOX.
  • Guatemala: Canal 13, Chapín TV y Tigo Sports.
  • Honduras: Tigo Sports.
  • El Salvador: Tigo Sports.
  • Nicaragua: Tigo Sports.
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Los 16vos de final hasta el momento:

Así están las posiciones de la fase grupo por grupo

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