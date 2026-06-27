Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, sábado 27 de junio, a qué hora y dónde ver

Este sábado 27 de junio se disputa la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de otros tres grupos más. Como ya ocurrió miércoles, jueves y viernes, hoy será el turno del Grupo J, K y L para definir quiénes serán los últimos clasificados a los 16vos de final.
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Portugal y Colombia definen al líder de su grupo. Croacia se juega todo ante Ghana. Austria buscará meterse como segundo del Grupo J. Y Panamá intentará despedirse con dignidad ante la poderosa Inglaterra. Aquí te contamos los horarios y cómo verlos en Centroamérica.
¿Dónde ver HOY en Centroamérica los partidos del Mundial 2026?
Croacia vs. Ghana
Grupo L — Estadio de Filadelfia, desde la 3:00 p.m. de Centroamérica (4:00 de Panamá).
- Panamá: Tigo Sports.
- Costa Rica: FOX+.
- Guatemala: TeleOnce, Chapín TV y Tigo Sports.
- Honduras: Tigo Sports.
- El Salvador: Tigo Sports.
- Nicaragua: Tigo Sports.
Panamá vs. Inglaterra
Grupo L — Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, desde las 3:00 pm. de Centroamérica (4:00 pm. de Panamá)
- Panamá: RPC, TVN, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, ViX, Telemetro y FOX.
- Costa Rica: Teletica, Teletica Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.
- Guatemala: Televisiete, Chapín TV, Tigo Sports y ViX.
- Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.
- El Salvador: Tigo Sports y ViX.
- Nicaragua: ViX, Tigo Sports y FOX.
Colombia vs. Portugal
Grupo K — estadio de Miami, desde la 5:30 p.m. de Centroamérica (6:30 de Panamá).
- Panamá: RPC, TV Max, Medcom GO, Tigo Sports, ViX y FOX.
- Costa Rica: Teletica, Teletica Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.
- Guatemala: ViX y Tigo Sports.
- Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.
- El Salvador: Canal 4, TCS GO, ViX, FOX y Tigo Sports.
- Nicaragua: ViX, Tigo Sports, Canal 10 y FOX.
Congo vs. Uzbekistán
Grupo K — estadio de Atlanta, desde la 5:30 p.m. de Centroamérica (6:30 de Panamá).
- Panamá: Tigo Sports.
- Costa Rica: FOX+.
- Guatemala: TeleOnce, Chapín TV y Tigo Sports.
- Honduras: Tigo Sports.
- El Salvador: Tigo Sports.
- Nicaragua: Tigo Sports.
Argentina vs. Jordania
Grupo J — estadio de Dallas, desde la 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 de Panamá).
- Panamá: Tigo Sports.
- Costa Rica: FOX+.
- Guatemala: TeleOnce, Chapín TV y Tigo Sports.
- Honduras: Tigo Sports.
- El Salvador: Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports.
- Nicaragua: Tigo Sports.
Argelia vs. Austria
Grupo J — estadio de Kansas, desde la 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 de Panamá).
- Panamá: Tigo Sports.
- Costa Rica: FOX.
- Guatemala: Canal 13, Chapín TV y Tigo Sports.
- Honduras: Tigo Sports.
- El Salvador: Tigo Sports.
- Nicaragua: Tigo Sports.