“Quieren eliminarnos”: Irán denuncia a la FIFA y le dice en la cara a Gianni Infantino lo que nadie se anima

La selección de Irán salió muy molesta luego del empate 1-1 ante Egipto en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

La participación de Irán en este Mundial 2026 estuvo rodeada de dudas hasta el último minuto debido a las fuertes tensiones políticas con el gobierno del país anfitrión. Sin embargo, tras lograr un amargo empate 1-1 frente a Egipto en el cierre de la fase de grupos, resultado que aún los mantiene con vida para avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, la verdadera tormenta estalló fuera de la cancha.

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Visiblemente molesto, el capitán de la selección iraní, Mehmed Taremi, no se guardó nada en la rueda de prensa posterior al partido y lanzó una dura y abierta crítica contra la FIFA por la falta de apoyo logístico que ha sufrido su delegación.

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Acusa a FIFA de querer eliminarlos

El líder del equipo asiático calificó la organización del torneo como un auténtico dolor de cabeza para sus futbolistas, asegurando que las promesas de los altos mandos del fútbol mundial se quedaron solo en palabras.

“Es un Mundial desastroso. Un desastre. La FIFA tiene que solucionar todos los problemas, pero lamentablemente, no ha solucionado nada desde el principio. El señor Infantino vino a nuestro vestuario después del primer partido y dijo que era solo el comienzo, pero la fase de grupos termina y todavía no tenemos aquí a nuestro personal de logística. No se les ha visto”, denunció con indignación Taremi.

Para los jugadores, competir al máximo nivel sin las herramientas básicas ni el respaldo de su propio equipo de apoyo ha convertido el torneo en una cuesta arriba constante.

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“Como jugadores profesionales en una competición profesional, esto no está bien… no es justo… si es justo para la FIFA, bien por ellos. Pero no es justo para nosotros. Nadie nos ayuda. Nadie”, lamentó el capitán.

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La frustración en el plantel de Irán es tan evidente que Taremi llegó a sugerir que existen intereses externos que prefieren verlos fuera de la competencia lo antes posible.

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“Tenemos que luchar contra todo aquí. No sé si la gente quiere que nos eliminen o no, pero desde nuestra perspectiva, sí, a mí me lo parece”.

A pesar del abandono que denuncian por parte de la organización y del ambiente hostil, el futbolista dejó claro que el motor de la selección sigue siendo el orgullo de representar a su país y llevar un mensaje de unión al mundo, aunque sientan que les han dado la espalda.

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“Me siento triste, pero tenemos esperanza. Siempre damos lo mejor de nosotros. Jugamos por nuestra gente. Queremos enviar un mensaje de paz a la gente de Irán, fuera de Irán, a la FIFA, a todos. Pero nadie nos ofrece paz”, concluyó.

Ahora, mientras esperan una calculadora en mano para saber si jugarán la siguiente ronda, Irán deja en el aire una de las quejas más graves en lo que va de la Copa del Mundo, poniendo los reflectores sobre la gestión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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En resumen

El capitán de Irán, Mehmed Taremi, estalló contra la FIFA calificando el torneo de “desastroso” y denunciando que su personal de logística no ha podido acompañar al equipo en toda la fase de grupos.

Taremi aseguró que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, les hizo promesas incumplidas tras el primer partido, lo que hace sentir al plantel que “nadie los ayuda” y que incluso hay quienes desean su eliminación.

A pesar del empate 1-1 ante Egipto que los deja esperando resultados para avanzar a los dieciseisavos de final, el capitán afirmó que el equipo mantiene la esperanza y sigue jugando para enviar un mensaje de paz a su pueblo.