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Ni Saprissa ni Alajuelense: el club que rompe el mercado de fichajes con el jugador más caro de Costa Rica

Uno de los clubes con más tradición del país dio la sorpresa al contratar a un jugador extranjero con un elevado precio de ficha.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Ni Saprissa ni Alajuelense: el club que rompe el mercado de fichajes con el jugador más caro
© GettyNi Saprissa ni Alajuelense: el club que rompe el mercado de fichajes con el jugador más caro

Atravesado por el Mundial 2026 y el inicio de la pretemporada de varios equipos con miras al Torneo Apertura, el mercado de piernas del fútbol de Costa Rica no está destacando por sus movimientos rutilantes en este primer tramo.

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Sin embargo, el equipo que agitó el avispero en las últimas horas no fue Liga Deportiva Alajuelense o Deportivo Saprissa, sino Club Sport Cartaginés, que ya venía de dar la nota con las contrataciones de dos delanteros: Joaquín Alonso Hernández, ex figura goleadora de Liberia, y Jesús “Tepa” González, a quien los brumosos anunciaron algunas horas después de que se oficializara su salida de Herediano.

Cartaginés ficha a Luis Olivas, un jugador muy bien cotizado

Este miércoles, Cartaginés anunció al defensor central mexicano Luis Olivas como su quinto refuerzo para competir en la Liga Promérica y también en la Copa Centroamericana, aprovechando el cupo de extranjeros que se liberó en ese puesto con la salida del guatemalteco Marcelo Hernández.

(Foto: Cartaginés)

(Foto: Cartaginés)

Olivas, de 26 años, firmó con el equipo de la Vieja Metrópoli por un año procedente de Atlante, que compró el ascenso a la Liga MX y ahora se encuentra depurando su plantel para volverlo más competitivo bajo el mando del ex seleccionador nacional, Miguel “Piojo” Herrera.

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El extenso recorrido del zaguero de 1,85 metros por el fútbol mexicano (pasó por clubes como Chivas, Mazatlán o Tudelano de España, además de representar en dos ocasiones a su selección) explica la elevada cotización de su ficha para los estándares de la Liga Promérica: 1.20 millones de euros. Un valor aproximado, fijado por el sitio Transfermarkt, que parece más propio de un elenco con billetera abultada como Alajuelense.

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Olivas llegó a Atlante el semestre pasado buscando el rodaje que no tenía en Chivas y perdió la titularidad en en Clausura 2026: disputó 5 partidos de Liga Expansión, sumando una tarjeta amarilla y una expulsión a lo largo de 405 minutos.

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