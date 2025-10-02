Miguel Herrera contra Alfaro y Vivas: el entrenador de la Sele le lanzó una fuerte acusación a sus antecesores

El regreso de Celso Borges a la Selección Nacional ha generado revuelo en el entorno del fútbol costarricense. El experimentado mediocampista de Alajuelense, quien parecía haber cerrado su ciclo con la Tricolor, volvió a vestir la camiseta roja en un momento clave de la eliminatoria mundialista.

Sin embargo, en medio de esa alegría por su retorno, surgió también la polémica. En entrevista con Tigo Sports, Miguel Herrera fue consultado sobre por qué el volante no estuvo ni siquiera en la prelista de 60 jugadores de la pasada Copa Oro, un torneo en el que muchos reclamaron su ausencia.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre Celso Borges?

El técnico mexicano fue directo en su respuesta y no dudó en señalar a quienes lo antecedieron en el banquillo: “Recibí una selección de herencia. Gustavo hizo un gran trabajo en el recambio. Quien realmente deja afuera a Celso es, primero Gustavo Alfaro y luego Vivas”.

Con estas declaraciones, Herrera dejó claro que la marginación de Borges no fue una decisión suya, sino una continuidad de lo que habían establecido los anteriores entrenadores. Además, insistió en que su gestión busca rescatar la experiencia de jugadores históricos para equilibrar la renovación de la Tricolor.

El regreso de Celso llega en un momento de máxima presión, con Costa Rica necesitada de puntos y liderazgo dentro de la cancha. Y, aunque el Piojo intenta reforzar el camerino con figuras de peso, no dudó en lanzar un dardo a Alfaro y Vivas, dejando al descubierto tensiones sobre el manejo de los últimos procesos de la Sele.

Borges ya rompió el silencio y habló sobre su vuelta, ahora tocará demostrar que está bien desde lo físico para hacerse cargo del combinado nacional en este momento. Será vital su jerarquía para vencer a Honduras.