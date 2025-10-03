Miguel Herrera llegó a la dirección técnica de Costa Rica en enero de este 2025. El técnico estaba sin trabajo, después de su paso por los Xolos de Tijuana, y tomó la decisión de asumir el rol de entrenador en La Sele. Sucedió al interino Claudio Vivas, quien había asumido el mando tras la salida de Gustavo Alfaro.

Desde un principio, la Fedefútbol lo contrató con la intención de que sea el DT encargado de llevar a Costa Rica a una nueva Copa del Mundo. Por eso, acordó un vínculo hasta justamente el Mundial 2026, más allá de que su continuidad se puso en duda después de los malos resultados en septiembre.

ver también Manfred Ugalde contra las cuerdas: el problema inesperado que complica su continuidad en La Sele y el pedido del Piojo Herrera

Luego de varios meses en La Sele, el Piojo Herrera aprovechó para dar detalles de lo que hizo para hacerse cargo de la Tricolor: “Yo dije “no traigo tanta gente porque el salario no era muy alto”. Yo vine recortando mi salario bastante porque voy a una selección que aspira a ir al Mundial y porque estoy seguro que iremos”.

Publicidad

Publicidad

El salario anual de Miguel Herrera en Costa Rica es de 360 mil dólares. El mexicano percibe 30 mil dólares de manera mensual. Estas cifras están muy distanciadas de las que llegó a ganar el entrenador en su etapa en Tigres, por ejemplo.

Tweet placeholder

Publicidad

En el cuadro felino, el Piojo recibía un sueldo anual de tres millones de dólares, es decir, prácticamente 10 veces más de lo que cobra actualmente en Costa Rica. Para comparar con la Selección de México, Herrera percibió en el Tri un monto de 2.7 millones de dólares al año.

Publicidad

La letra chica en el contrato de Miguel Herrera con Costa Rica

Uno de los grandes detalles que tiene el contrato de Miguel Herrera pasa por la cláusula de salida, la que tanto padeció la Fedefútbol con Gustavo Alfaro. El técnico mexicano, según el presidente de la Federación Osael Maroto, deberá pagar siete meses de salario si renuncia antes de que finalice su vínculo. En cambio, si toman la decisión de despedirlo, el Piojo tendrá que percibir un mes de compensación.