Aviso desde Concacaf: el Piojo Herrera recibe el mensaje sobre Manfred Ugalde que puede definir el destino de La Sele rumbo al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica ya no tiene margen de error en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por Miguel “Piojo” Herrera se juega su futuro en las dos últimas jornadas del proceso clasificatorio, donde deberá sumar dos victorias para asegurar su presencia en Norteamérica.

El primer desafío será el jueves 13 de noviembre ante Haití en Curazao, y el cierre, el 18 de noviembre frente a Honduras en San José, en lo que promete ser un cierre de infarto para el Grupo C.

ver también Lo sufren Panamá, Honduras y El Salvador: Costa Rica celebra el logro histórico que lo pone en la cima de Centroamérica de cara al Mundial 2026

Con el boleto directo todavía al alcance, pero con el repechaje acechando, Costa Rica necesita mostrar su mejor versión ofensiva. Y en ese apartado, el nombre que más ilusiona al banquillo del Piojo es el de Manfred Ugalde, la gran esperanza tica en la delantera.

Concacaf advierte al Grupo C sobre Manfred Ugalde

En la antesala de esta definición, Concacaf lanzó un mensaje que retumbó en todo el Grupo C. A través de sus redes oficiales, el organismo destacó al delantero del Spartak de Moscú como una de las figuras más decisivas del proceso. “Ugalde, firme en la tabla de asistencias”, publicó la confederación junto a un video con sus mejores jugadas en las Eliminatorias.

Tweet placeholder

Los números lo avalan: según destacó Concacaf, Ugalde lidera la tabla de participaciones de gol, con un total de 10 intervenciones directas, y además es el máximo asistidor de la clasificación. A esto se suma su reciente reconocimiento como jugador del mes de octubre en su club, después de romper una racha sin goles y recuperar la confianza.

Publicidad

Publicidad

Con este mensaje, tanto Haití como la Honduras de Reinaldo Rueda saben que deberán extremar precauciones ante un futbolista que no solo define, sino que genera juego, baja a asociarse y habilita con precisión al otro hombre clave del ataque costarricense, Alonso Martínez.

Así está el Grupo C rumbo al Mundial

ver también “Felicidades”: Manfred Ugalde recibe la noticia soñada en Europa y todo Costa Rica se ilusiona con lo que viene

A falta de dos fechas, el Grupo C está más apretado que nunca. Honduras es el líder con 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates, y mantiene el invicto. Detrás aparece Costa Rica, con 6 unidades, aún sin derrotas, pero con tres empates que la obligan a ganar en la recta final.

Publicidad

(Google).

Publicidad

En el tercer lugar está Haití, que con 5 puntos todavía sueña con la hazaña, mientras que Nicaragua, última con un punto, ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificar.