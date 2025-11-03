“Felicidades”: Manfred Ugalde recibe la noticia soñada en Europa y todo Costa Rica se ilusiona con lo que viene

Los partidos decisivos de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 están a la vuelta de la esquina, y uno de los futbolistas que llega en un momento sensacional es Manfred Ugalde.

El delantero costarricense de 23 años volvió a reencontrarse con su mejor versión en el Spartak de Moscú. Desde que cortó su sequía goleadora a mediados de septiembre, Ugalde no ha parado: acumula cinco tantos en sus últimos partidos siete partidos con el conjunto moscovita,y su nivel lo ha llevado a recuperar un lugar protagónico en el esquema del entrenador Dejan Stankovic.

Spartak de Moscú reconoce a Manfred Ugalde

Este lunes, el gran presente del ex Deportivo Saprissa fue reconocido de manera oficial: el Spartak lo nombró “Jugador del Mes de octubre”, tras una votación entre los aficionados en la que el tico se impuso con el 36% de los votos.

“¡Manfred Ugalde es el jugador de octubre en Spartak! ¡Manny recibió el 36% de los votos! ¡Felicidades y deseos de que sigas progresando!”, anunció el conjunto rojiblanco a través de sus redes sociales.

El goleador llega afilado

La noticia no pasará desapercibida para el entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, quien necesita a su goleador en el mejor nivel para afrontar los compromisos decisivos ante Haití y Honduras, que definirán la clasificación rumbo al Mundial 2026.

En el actual proceso eliminatorio, Ugalde ya suma un gol y tres asistencias. Si logra trasladar su nivel del Spartak a la Sele, Costa Rica podría dar el golpe definitivo para asegurar su boleto a la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo juega La Sele por eliminatorias?

La Selección de Costa Rica afrontará dos compromisos decisivos para sellar su clasificación. El jueves 13 de noviembre, los ticos visitarán a Haití en Curazao, mientras que el martes 18 cerrarán su participación recibiendo a Honduras en San José.