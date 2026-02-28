José Francisco Molina dio sus primeras palabras como DT de Honduras y lanzó la advertencia que inquieta a sus jugadores

José Francisco Molina ya habló como nuevo entrenador de la Selección de Honduras. El DT español ha dado su primera valoración sobre darle el sí a la Bicolor para el proceso mundialista 2030.

Contó también cómo se dio todo con Francis Hernández, además de enviar una advertencia a sus jugadores. La afición también recibió su mensaje del técnico que espera cumplir las expectativas que hay.

ver también Mientras Reinaldo Rueda ganaba 45 mil dólares, esto gastará Honduras en José Francisco Molina como el técnico más caro de la historia

Las primeras palabras de José Francisco como DT de Honduras

¿Por qué aceptó el reto de Honduras y cómo se dio?: “El proceso es relativamente simple, recibí la llamada del director deportivo, Francis Hernández, me explicó el proyecto que tenía para la Federación de Fútbol de Honduras y la verdad que me entusiasmó desde el primer momento. A partir de ahí tuvimos varias reuniones y charlas sobre cómo encararlo y bueno, desde el primer momento, una gran ilusión el poder emprender este nuevo camino. Sin ninguna duda mucha responsabilidad, soy consciente que entrenar a una selección y que esté todo el país detrás mirándote, contento de poder aceptar este reto y con mucha fuerza, con ganas de poder estar ahí cuanto antes aunque realmente llevo unos días trabajando y viendo cosas del fútbol hondureño, de la selección, de los jugadores pero bueno, cuando estás allí la cosa es distinta. Tengo muchas ganas de trabajar y estar ahí”.

¿Qué le dijo Francis Hernández?: “El proyecto es muy claro, creo que Francis lo ha explicado varias veces ahí, no es solo de trabajar con la selección absoluto, aunque es prioridad, si no intentar desde el primer momento que el equipo compita, intente ganar. Por supuesto que intentaremos ganar todos los partidos para que la gente se divierta y esté contenta, con el objetivo final que es poder clasificar para el próximo Mundial 2030. También con un trabajo en cuanto a filosofía y metodología para todos los equipos inferiores, sub20 y sub17, estaremos participativos en las convocatorias, entrenamientos y dispuestos a ayudar en todo lo que podamos. A aprender a compartir el conocimiento y a aprender como es el futbolista hondureño”.

¿Conoce las diferencias entre Europa y Centroamérica?: “Siempre hay diferencias lógicamente, en un momento de mi carrera como entrenador decidí emprender mi camino por muchos países y me atraía la idea de conocer otras culturas, otro fútbol, otra manera de ver la vida y de encarar el fútbol. He desarrollado en este tiempo una gran capacidad de adaptación para distintos escenarios, maneras y culturas y realmente me siento preparado para este reto porque si no fuese de esa manera no lo hubiera aceptado. Creo que estoy en un momento bueno, con mucha energía y con mucha pasión, tengo muchas ganas de que llegue la primera convocatoria, de trabajar con los futbolistas. Yo disfruto mucho entrenando y trabajando con los jugadores el día a día y eso es lo que voy a intentar”.

ver también José Francisco Molina no firma con Honduras y ya enfrenta el primer problema que le complica su convocatoria

¿Qué concepto tiene como entrenador?: “A mi realmente no me gusta mucho describirme, es algo que tienen que hacer los demás, me considero una persona profesional, exigente conmigo mismo y luego con las que están alrededor. Si me preguntas por maneras de jugar o estilos de juego a mí lo que me encanta es que mi equipo gane, encaje cuantos menos goles, que marque cuantos goles más, que sea protagonistas, que el equipo juegue según lo planeado y luego que en momentos determinados hay que sufrir un poco, porque el rival poder ser mejor que nosotros, y tener esa capacidad para sufrir y sacar el resultado adelante”.

Publicidad

Publicidad

José Francisco Molina deja advertencia a sus jugadores: “No voy a ver la edad”

“Yo creo que lo más importante por supuesto lo primero es la calidad del futbolista y liego el compromiso y profesionalidad en cada momento. Una de las razones por las que estoy aquí es porque creo que hay buena calidad de futbolistas, que se puede hacer un buen trabajo, lo que quiero es ayudarles a intentar crecer y que todos posamos conseguís cosas importantes para el país y la federación. No voy a ver la edad de los futbolistas, si son con experiencias, si son jóvenes, si siento y veo que nos pueden dar lo que vamos a necesitar pues son bienvenidos a la selección y siempre con la mentalidad de trabajar, exigirse y representar al fútbol hondureño de la mejor manera posible”.

Y cerró con un mensaje a la afición: “El mensaje es ese, voy con mucha ilusión, ganas y fuerza, el objetivo será ayudar al fútbol hondureño, a la selección hondureña, al fútbol hondureño, que ellos se sientan orgullosos de sus selección y que disfruten. Tendremos que trabajar todos a tope para que el aficionado hondureño sea feliz y disfrute del fútbol de su selección”.

Publicidad