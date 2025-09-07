Ante los ojos de Concacaf: el Piojo Herrera logra el récord histórico que nadie veía venir en medio de la tormenta de La Sele

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento de zozobra luego del lamentable empate en Managua por la primera fecha de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Por segunda vez en la historia, Nicaragua consiguió robarle un empate al gigante de Centroamérica, y lo hizo con un hombre menos durante casi todo el complemento.

ver también Polémica en La Sele: se revela la incómoda verdad sobre Brandon Aguilera y el Piojo Herrera queda acorralado

El récord que nadie imaginaba

El resultado, como era de esperarse, desató una avalancha de críticas y reclamos contra los jugadores, la Fedefútbol y, sobre todo, el entrenador Miguel “Piojo” Herrera. Sin embargo, en medio de la tormenta, Costa Rica aseguró una marca histórica que pasó inadvertida para la mayoría de aficionados.

Publicidad

Publicidad

Según reveló el periodista y especialista en estadísticas Joseph Fernández, el sábado sucedió algo inédito en la historia de La Sele: desde el primer juego en eliminatorias del país (en 1957), la Tricolor nunca había encadenado seis partidos sin perder como visitante en ruta mundialista. Y en Managua lo consiguió.

Tweet placeholder

Publicidad

Una racha de casi 4 años: el invicto de La Sele como visitante

La Sele no conoce la derrota en eliminatorias de Concacaf como visitante desde el 12 de noviembre de 2021, cuando cayó por la mínima ante Canadá en suelo norteamericano.

Publicidad

Desde entonces, Costa Rica encadenó una racha sólida: empató 0-0 contra México, derrotó 1-0 a Jamaica y 2-1 a El Salvador para cerrar el camino rumbo a Qatar 2022.

Publicidad

ver también Mientras todos apuntan a Brandon Aguilera, los números revelan a los 3 peores jugadores de Costa Rica ante Nicaragua

Ya en el ciclo rumbo al Mundial 2026, goleó 3-0 a Granada en 2024 y aplastó 8-0 a Bahamas en 2025. El empate en Managua, aunque decepcionante, extiendeuna serie que ya suma casi cuatro años de invicto como visitante en eliminatorias mundialistas.