Mientras todos apuntan a Brandon Aguilera, los números revelan a los 3 peores jugadores de Costa Rica ante Nicaragua

Brandon Aguilera tuvo una noche para el olvido en el Estadio Nacional de Managua. En un partido que terminó en un empate 1-1 entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua, el volante ofensivo del Rio Ave volvió a quedar en el ojo de la tormenta.

Sus estadísticas en los 45 minutos que disputó son lapidarias: cero pases largos, cero remates directos, cero regates completados (de uno intentado), cero duelos ganados en el suelo (de cuatro), cero duelos aéreos ganados (de uno), siete pérdidas de balón, dos faltas cometidas y dos disparos errados.

ver también Polémica en La Sele: se revela la incómoda verdad sobre Brandon Aguilera y el Piojo Herrera queda acorralado

Los datos, recogidos por la plataforma Sofascore, confirman lo que los aficionados percibieron a simple vista: el nivel de Aguilera con la camiseta nacional está muy lejos de lo esperado, y cada vez resulta más difícil justificar su lugar como titular indiscutido en el equipo del Piojo Herrera.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Quiénes fueron los 3 peores jugadores de La Sele?

Aunque todas las miradas apuntaron a Aguilera, Sofascore dejó en claro que no fue el único en un nivel bajo. El mediocampista de 22 años compartió el deshonor de ser el peor jugador de Costa Rica con los laterales Joseph Mora y Carlos Mora, quienes también recibieron una calificación de 6,5.

Publicidad

En el caso de Joseph Mora, jugador del Deportivo Saprissa, disputó 64 minutos con una baja incidencia en el juego. Sus estadísticas lo condenan: cero despejes, cero intercepciones, cero tiros bloqueados, dos de cuatro duelos ganados en el suelo, uno de dos en el aire, dos faltas cometidas, catorce posesiones perdidas, apenas un 57% de efectividad en los pases, cero centros completados de uno y cero pases largos acertados en siete intentos. Lo único positivo es que completó el único regate que intentó.

Publicidad

Las calificaciones de los jugadores de La Sele (Sofascore).

Publicidad

Por su parte, Carlos Mora, del U. Craiova de Rumania, jugó 85 minutos y también mostró números discretos: un despeje, fue regateado una vez, ganó un duelo en el suelo de tres posibles, perdió su único duelo aéreo, perdió diez posesiones, tuvo un 78% de precisión en los pases, un pase clave, cero centros efectivos en un intento, cero de un en pases largos y un remate desviado.

ver también “Siento que falta”: Alexandre Guimaraes sacude al Piojo Herrera con un mensaje directo mientras Costa Rica pide a Celso Borges

Si bien las estadísticas no siempre cuentan toda la historia, lo cierto es que estas cifras reflejan lo que se vio en el campo de juego: una Selección de Costa Rica desconectada y sin liderazgo futbolístico.

Publicidad