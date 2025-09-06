Polémica en La Sele: se revela la incómoda verdad sobre Brandon Aguilera y el Piojo Herrera queda acorralado

El empate 1-1 entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua no solo fue un golpe de realidad para los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera, sino también el detonante de una nueva polémica en torno a uno de los futbolistas más cuestionados por la afición: Brandon Aguilera.

El volante ofensivo del Rio Ave volvió a ser titular por decisión del entrenador mexicano y, como ya es costumbre, firmó una actuación discreta que desató la furia de los fanáticos en redes sociales.

Los seguidores de La Tricolor estallaron como pocas veces contra el futbolista de 22 años, preguntándose cómo es posible que siga siendo un indiscutido en los planes del Piojo Herrera cuando su rendimiento con el uniforme nacional está muy lejos del que exhibe en la liga portuguesa.

Los números sentencian a Brandon Aguilera

Al finalizar el encuentro en Managua, se conocieron estadísticas del número 10 de La Sele que terminaron de dejar en evidencia lo que los aficionados percibieron a simple vista.

En los 45 minutos que jugó, Aguilera registró cero pases largos, cero remates directos, cero regates completados (de uno intentado), cero duelos ganados en el suelo (de cuatro), cero duelos aéreos ganados (de uno), siete pérdidas de balón, dos faltas cometidas y dos disparos errados. Los datos, recogidos por la plataforma Sofascore, confirman que el rendimiento de Aguilera con la camiseta nacional es alarmantemente bajo.

¿Qué va a hacer el Piojo Herrera?

Estos números, que rápidamente circularon en medios y redes, dejaron en evidencia la incómoda realidad: Aguilera no está logrando rendir en la Selección. El Piojo Herrera lo ha defendido a capa y espada cada vez que fue criticado, pero los datos lo comprometen más que nunca.

La pregunta ahora es si el Piojo seguirá apostando por el joven mediocampista para intentar devolverle la confianza perdida o si, por fin, buscará alternativas. Lo cierto es que el margen de error es inexistente: Costa Rica ya juega la fase decisiva de las eliminatorias y otro tropiezo puede significar quedarse sin Mundial.