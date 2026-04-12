Ante las cámaras: Keylor Navas explotó contra Brian Rubio y armó una trifulca en la victoria de Pumas por la Liga MX

Este domingo, los Pumas de la UNAM consiguieron una importante victoria en el enfrentamiento ante Mazatlán por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Gracias a los goles de Robert Morales, Juninho y Guillermo Martínez, los universitarios se impusieron con autoridad por 3-1, un resultado que les permite escalar al cuarto lugar de la clasificación y consolidarse de lleno en la zona de play-offs. Sin embargo, los reflectores se los robó un inusual momento de furia protagonizado por Keylor Navas.

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Keylor Navas desató la bronca en el Estadio Olímpico

Cuando corría el minuto 56 del encuentro, el capitán de los felinos fue el protagonista de una escena que llamó fuertemente la atención, sobre todo por su carácter usualmente tranquilo dentro del campo de juego.

En una pelota elevada que cayó sobre el área chica, Keylor salió a cortar y terminó en el suelo luego de impactar con Brian Rubio. Inmediatamente, el tico se levantó para increpar directamente al atacante de Mazatlán (muy recordado en Costa Rica por su pasado goleador en el Herediano), e incluso le dio un topetazo con el pecho.

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Esta acción desató la reacción inmediata del brasileño Dudu, quien fue en defensa de su compañero y terminó empujando a un desencajado Keylor Navas. Mientras Adalberto Carrasquilla y otros jugadores intentaban calmar las aguas, la escena sumaba cada vez más actores de ambos bandos, convirtiéndose en un tenso conato de bronca.

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Luego de una serie de insultos, empujones y la necesaria intervención de la terna arbitral, las aguas volvieron a su cauce. Entendiendo que la situación se había salido de control, Brian Rubio y el ex Real Madrid bajaron las revoluciones, terminaron dándose la mano y sellaron el momento con un abrazo.

Sin embargo, el gesto de caballerosidad no los salvó del castigo disciplinario: la jueza central del compromiso decidió amonestar a ambos jugadores. Todo esto se dio ante la evidente incredulidad de Rubio, quien había protagonizado una disputa lícita por la pelota, resultando víctima de la confusión de Keylor, que aparentemente creyó que el delantero mexicano había ido al choque con mala intención.

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En síntesis

Keylor Navas increpó a Brian Rubio tras una jugada dividida, provocando una trifulca que involucró a jugadores como Dudu y Carrasquilla.

Pese a que ambos jugadores terminaron haciendo las paces con un abrazo, la árbitra central no perdonó el altercado y amonestó tanto al tico como al delantero de Mazatlán.

Más allá de la trifulca, el equipo de la UNAM venció 3-1 y escaló a la cuarta posición de la Liga MX.