Mientras Keylor Navas llegó a costar más de $20 millones en Real Madrid, este es el valor máximo que alcanzó Memo Ochoa

El debate sobre quién es el mejor portero en la historia de la Concacaf parece no tener fin entre ticos y mexicanos. Sin embargo, cuando se trata del valor en el mercado de fichajes, los números dictan una sentencia irrefutable.

Según los registros del portal Transfermarkt, la diferencia entre las cotizaciones máximas de Keylor Navas y Guillermo “Memo” Ochoa en sus respectivas etapas doradas es verdaderamente brutal, dejando en evidencia el salto de calidad que significa consolidarse en la élite absoluta de Europa frente a quedarse en equipos de media tabla.

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El abismo millonario entre Keylor y Memo Ochoa

En su momento de mayor esplendor, cuando era el guardián de la portería del Real Madrid y levantaba Champions tras Champions, Keylor Navas alcanzó una tasación máxima de 20 millones de euros (aproximadamente $21.5 millones de dólares).

La evolución en el valor de mercado de Keylor Navas (Transfermarkt).

El panorama es muy distinto del lado del mexicano. A pesar de sus impresionantes actuaciones en las Copas del Mundo —especialmente aquel recordado Mundial de Brasil 2014 que lo puso en boca de todos—, Ochoa nunca logró dar el gran salto a un club de primerísimo nivel en el Viejo Continente.

Esto se reflejó directamente en su precio: el valor máximo que alcanzó a lo largo de toda su carrera fue de apenas 8 millones de euros (unos $8.6 millones de dólares). Es decir, en su mejor momento, Keylor llegó a valer más del doble (y casi el triple) que el ídolo azteca.

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Memo Ochoa nunca superó el umbral de los 8 millones de euros (Transfermarkt).

¿Cuánto valen hoy?

El tiempo no perdona a nadie, y en pleno 2026, el valor de mercado de ambos veteranos han caído de forma natural por su edad, aunque los dos se niegan a colgar los guantes y siguen estirando sus carreras profesionales.

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A sus 39 años, Keylor hoy se encuentra defendiendo los colores de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, y está tasado en unos 800 mil euros. Por su parte, Memo Ochoa, ya con cuatro décadas a sus espaldas, actualmente ataja en el exótico AEL Limassol de la liga de Chipre, con un valor de mercado que apenas ronda los 300 mil euros.

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En síntesis

En su momento de mayor gloria con la camiseta del Real Madrid, Keylor Navas alcanzó un valor de 20 millones de euros, la cifra más alta de su carrera.

Pese a brillar internacionalmente con su selección, Ochoa nunca pasó de los 8 millones de euros como valor máximo histórico.

Hoy en día, Keylor (39 años) juega en el fútbol mexicano con Pumas y vale 800 mil euros, mientras que Ochoa (40 años) ataja en el AEL Limassol de Chipre y su ficha cuesta 300 mil euros.