Fue campeón con Saprissa, jugó en Alajuelense y ahora aterriza en otro grande de Centroamérica: “Firmará en las próximas horas”

El Cacique Diriangén, el equipo nicaragüense más exitoso a nivel nacional con 33 títulos, está a punto de asegurarse la llegada de un futbolista con recorrido en los dos clubes más grandes del fútbol de Costa Rica.

Se trata de Jossimar Pemberton, extremo derecho de 32 años que se desvinculará de Municipal Liberia, donde tuvo poco rodaje durante el Torneo Apertura 2025, para firmar contrato con el gigante pinolero.

La información fue confirmada este martes por el periodista Kevin Jiménez, quien adelantó en sus redes sociales: “Jossimar Pemberton dejará Liberia para jugar en Diriangén, firmarán todo en las próximas horas”.

La variada trayectoria de Jossimar Pemberton

El atacante limonense dio sus primeros pasos como profesional en Limón FC, donde debutó en 2013. En 2016 fue adquirido por Liga Deportiva Alajuelense, aunque solamente llegó a disputar 14 partidos con el uniforme rojinegro; en el medio fue cedido a Santos de Guápiles y al propio Liberia, antes de recalar en CS Cartaginés.

Más adelante Pemberton regresó a Limón, pasó por AD San Carlos y Guadalupe FC en 2020, y en 2021 firmó contrato con Deportivo Saprissa. En el Monstruo morado tampoco logró consolidarse: disputó 24 partidos, marcó tres goles y levantó la Copa de Costa Rica, el único trofeo que figura en su palmarés.

Jossimar Pemberton jugó 24 partidos en Saprissa (Deportivo Saprissa).

Tras su salida de Saprissa, Pemberton volvió a Cartaginés, luego a Guadalupe y en 2024 llegó a Puntarenas FC. En 2025 aterrizó nuevamente en Liberia, donde casi no tuvo participación durante el último certamen.

Ahora, el extremo afrontará su primera experiencia fuera del país y, a los 32 años, buscará aportar su recorrido para que Diriangén vaya por el tricampeonato nicaragüense.