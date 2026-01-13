Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Fue campeón con Saprissa, jugó en Alajuelense y ahora aterriza en otro grande de Centroamérica: “Firmará en las próximas horas”

Un gigante de Nicaragua le abre las puertas a un futbolista costarricense con pasado en Saprissa y Alajuelense.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Un ex morado y ex manudo llega a Nicaragua.
© José Cordero.Un ex morado y ex manudo llega a Nicaragua.

El Cacique Diriangén, el equipo nicaragüense más exitoso a nivel nacional con 33 títulos, está a punto de asegurarse la llegada de un futbolista con recorrido en los dos clubes más grandes del fútbol de Costa Rica.

Se trata de Jossimar Pemberton, extremo derecho de 32 años que se desvinculará de Municipal Liberia, donde tuvo poco rodaje durante el Torneo Apertura 2025, para firmar contrato con el gigante pinolero.

Machillo Ramírez apostó por él en Alajuelense, pero una vida de excesos destruyó su carrera: “Me metieron dos balazos”

ver también

Machillo Ramírez apostó por él en Alajuelense, pero una vida de excesos destruyó su carrera: “Me metieron dos balazos”

La información fue confirmada este martes por el periodista Kevin Jiménez, quien adelantó en sus redes sociales: “Jossimar Pemberton dejará Liberia para jugar en Diriangén, firmarán todo en las próximas horas”.

Tweet placeholder

La variada trayectoria de Jossimar Pemberton

El atacante limonense dio sus primeros pasos como profesional en Limón FC, donde debutó en 2013. En 2016 fue adquirido por Liga Deportiva Alajuelense, aunque solamente llegó a disputar 14 partidos con el uniforme rojinegro; en el medio fue cedido a Santos de Guápiles y al propio Liberia, antes de recalar en CS Cartaginés.

Más adelante Pemberton regresó a Limón, pasó por AD San Carlos y Guadalupe FC en 2020, y en 2021 firmó contrato con Deportivo Saprissa. En el Monstruo morado tampoco logró consolidarse: disputó 24 partidos, marcó tres goles y levantó la Copa de Costa Rica, el único trofeo que figura en su palmarés.

Publicidad
Jossimar Pemberton jugó 24 partidos en Saprissa (Deportivo Saprissa).

Jossimar Pemberton jugó 24 partidos en Saprissa (Deportivo Saprissa).

Tras su salida de Saprissa, Pemberton volvió a Cartaginés, luego a Guadalupe y en 2024 llegó a Puntarenas FC. En 2025 aterrizó nuevamente en Liberia, donde casi no tuvo participación durante el último certamen.

Publicidad
Kevin Jiménez adelanta el fichaje que Diego Vázquez está cerrando para Real Estelí: “Acuerdo Verbal”

ver también

Kevin Jiménez adelanta el fichaje que Diego Vázquez está cerrando para Real Estelí: “Acuerdo Verbal”

Ahora, el extremo afrontará su primera experiencia fuera del país y, a los 32 años, buscará aportar su recorrido para que Diriangén vaya por el tricampeonato nicaragüense.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nadie había sido capaz: Concacaf confirma la noticia que impacta a Real España a pesar de la dura sanción a Jeaustin Campos
Honduras

Nadie había sido capaz: Concacaf confirma la noticia que impacta a Real España a pesar de la dura sanción a Jeaustin Campos

Nicaragua, apagada y goleada
Noticias

Nicaragua, apagada y goleada

Conmoción en Saprissa: falleció un ex futbolista
Deportivo Saprissa

Conmoción en Saprissa: falleció un ex futbolista

El nuevo salario de Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2030
Guatemala

El nuevo salario de Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2030

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo