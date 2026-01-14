Ángel Zaldívar llegó a Costa Rica, se vistió de Alajuelense y le pegó a Saprissa con la frase que más les duele a los morados

La llegada de Ángel Zaldívar al fútbol costarricense no solo generó expectativa por su recorrido en México, sino también por el impacto inmediato de sus palabras como nuevo jugador de la Liga Deportiva Alajuelense.

Recién presentado como nuevo refuerzo de Alajuelense, el delantero mexicano dejó una declaración que no pasó inadvertida y que tocó de lleno la rivalidad con el Deportivo Saprissa.

Ángel Zaldívar le pegó al Saprissa tras llegar a Alajuelense

La llegada de Ángel Zaldívar al fútbol costarricense no pasó desapercibida y sus primeras palabras ya generaron debate. Recién aterrizado en el país para defender los colores de Alajuelense, el delantero aseguró que le hablaron del club como el más grande de Costa Rica y que él así lo entendió.

“Me han comentado compañeros que ya han pasado por acá, que es el equipo más grande del país y eso también me llamó la atención. Todo lo que conlleva este club, por ahí voy a conocer un poco más. Hay mucha historia en este club y quiero conocer un poco de todo eso”, comentó Ángel Zaldívar para Columbia Deportiva en su llegada a Costa Rica para defender los colores de Alajuelense.

Recordemos que Ángel Zaldívar selló su llegada a Liga Deportiva Alajuelense con un contrato por un año y medio, luego de quedar fuera del proyecto deportivo en Juárez y acordar su salida del club mexicano.

La histórica rivalidad entre Alajuelense y Saprissa seguirá siendo uno de los grandes motores del fútbol costarricense, sin importar los nombres propios que se sumen al escenario.

En ese contexto, Ángel Zaldívar, ahora como jugador manudo, asumirá el reto de representar a la Liga de la mejor manera en el Clausura 2026.