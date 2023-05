Alajuelense vs. Cartaginés: los tres detalles que serán claves en la vuelta de las semifinales del Clausura 2023

La noche de sábado, se jugará la vuelta de la semifinal del Clausura 2023 de la Liga Promérica entre Alajuelense y Cartaginés, una serie que tiene absolutamente todos los elementos de una semifinal, y que en su primer encuentro acabó con empate a 2 goles.

Más allá del resultado en el primer juego, hay temas deportivos que bien merecen ser analizados para comprender y hacer una mejor lectura de lo que sucede en el rectángulo de juego una vez que ruede el balón, estos son los 3 más importantes para este primer duelo entre manudos y brumosos.

El nivel de Marcel Hernández

Mucho de lo que sucede en el cuadro brumoso pasa por lo que haga o deje de hacer el delantero cubano, Marcel Hernández, quien ya acumula 7 anotaciones contra Alajuelense y es, por mucho, el jugador más determinante del club.

Si bien es cierto que en el primer juego estuvo encendido, es preciso señalar que si no llega en su noche, el equipo blanquiazul lo van a extrañar en demasía; hay una especie de dependencia del caribeño.

Los errores manudos

No es un tema nuevo, pero Alajuelense padece de este mal desde años atrás y el primer juego fue una muestra clara de ello. No hablamos de que Cartaginés no hiciera lo suyo, hablamos de que los dos goles brumosos llegaron producto de errores puntuales rojinegros; el primero, tras un grueso error de Álex López. Y el segundo tanto, una desatención de Yael López provocó el penal que concluyo en la paridad blaquiazul.

Si los erizos no logran estar concentrados, Cartaginés tiene una puerta gigante por dónde hacer daño al rival.

El gol de visita

Si bien es cierto, el empate parece colocar a los equipos en igualdad de condiciones, lo cierto es que en este formato, existe y vale el gol de visita en caso de empate, de manera que Alajuelense llega con ventaja a su casa pues anotó 2 goles, pero en condición de visitante.

El escenario para los rojinegros es más favorable pues avanzarían a la final de segunda fase empatando 0 por 0, 1 por 1 o ganando por cualquier marcador; mientras que Cartaginés requiere ganar por cualquier resultado o lograr un empate de 2 por 2 para -al menos- forzar el alargue.