Agresión brutal a Keylor Navas: Salomón Rondón vio la roja por una acción repudiable y explotó la polémica en Pumas

En una noche cargada de intensidad, polémica y emociones al límite, Pumas se impuso 0-2 sobre Pachuca en el Estadio Hidalgo, en un duelo que se extendió más allá de los 10 minutos de reposición y que terminó con los ánimos completamente desbordados dentro del terreno de juego.

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El encuentro tuvo como gran protagonista al experimentado guardameta Keylor Navas, quien volvió a firmar una actuación destacada bajo los tres palos, siendo pieza clave para sostener el resultado y consolidarse como una de las grandes figuras del torneo en el fútbol mexicano.

Bronca en el cierre y expulsión polémica

Cuando el partido parecía cerrado, al minuto 90+11’ se desató la polémica. El delantero Salomón Rondón protagonizó un fuerte encontronazo con Navas, en una acción en la que además de impactarlo, encaró al arquero felino en medio de la tensión del cierre del partido, aunque se debe mencionar que instantes antes el venezolano fue amonestado también por un cruce con el tico.

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El árbitro Yonatan Peinado no dudó en sancionar la jugada y mostró la tarjeta roja al atacante, quien se perderá al menos el primer compromiso de los Cuartos de Final de la Liga MX Clausura 2026, una baja sensible para los Tuzos en la fase decisiva.

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La situación encendió los ánimos de ambos equipos, generando empujones y reclamos. Incluso, el jugador César Moreno se acercó al área de Pumas para encarar a varios futbolistas rivales, elevando la tensión en el campo, aunque afortunadamente el altercado no pasó a mayores.

En lo deportivo, la victoria deja a Pumas como líder provisional del torneo, enviando un mensaje claro de cara a la liguilla, mientras que Pachuca se mantiene en la tercera posición, todavía con aspiraciones importantes en la lucha por el título.

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Por su parte, Keylor Navas sigue acumulando actuaciones sobresalientes, consolidándose como el referente del equipo universitario y uno de los nombres más destacados del campeonato. Su liderazgo y seguridad en el arco están siendo determinantes en el gran momento que vive el conjunto auriazul.