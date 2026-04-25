David Faitelson no dudó: el inesperado gesto hacia Keylor Navas que enciende el debate en la Liga MX

Acostumbrados a su estilo punzante y a sus críticas despiadadas, muy pocos esperaban que David Faitelson se rindiera tan fácilmente a los pies de un jugador de Pumas. Pero Keylor Navas logró lo impensable.

Tras la victoria 2-0 frente a Pachuca que afianzó a los universitarios en la cima del Clausura, el polémico periodista de TUDN lanzó una sentencia que armó un tremendo debate en el fútbol mexicano.

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Keylor volvió a brillar

Los datos de la plataforma Sofascore reflejan a la perfección el tipo de partido que dio el arquero. Keylor cerró la noche con una nota de 7.2, producto de cuatro atajadas fundamentales.

Las estadísticas de Keylor Navas en la victoria auriazul (Sofascore).

Dos de esas intervenciones fueron disparos a quemarropa dentro del área que amenazaban con complicar el partido. Además, registró un índice de 0.3 goles evitados.

David Faitelson postula a Keylor al mayor honor

Apenas instantes después del pitazo final, Faitelson fue directo al grano en su cuenta de X. “Keylor Navas es un serio candidato al “MVP” de la temporada…Sin el costarricense, Pumas no estaría donde está hoy…”, sentenció el comunicador.

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Postular a un portero de 39 años como el Jugador Más Valioso de todo el campeonato, por encima de los artilleros y los creativos más cotizados de la Liga MX, fue suficiente para incendiar las redes sociales.

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Polémicas al margen, la realidad dicta que Keylor Navas llegó a México a mandar, y a las puertas de los playoffs, hasta sus críticos más duros lo ven con la corona puesta.

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En síntesis

Faitelson afirmó que Keylor Navas es “serio candidato al MVP” y que Pumas no estaría en la cima de la Liga MX sin su presencia bajo los tres palos.

Los números de Sofascore respaldan la tesis: una nota de 7.2 , con 4 paradas clave y la valla invicta en el duelo crucial ante Pachuca.

, con 4 paradas clave y la valla invicta en el duelo crucial ante Pachuca. La opinión del comunicador encendió un arduo debate entre los fanáticos mexicanos.