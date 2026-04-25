Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Legionarios

David Faitelson no dudó: el inesperado gesto hacia Keylor Navas que enciende el debate en la Liga MX

Tras la victoria 2-0 de Pumas frente a Pachuca, David Faitelson lanzó una sentencia sobre Keylor Navas que armó un tremendo debate en el fútbol mexicano.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Faitelson encendió un arduo debate.
© Pumas / X.Faitelson encendió un arduo debate.

Acostumbrados a su estilo punzante y a sus críticas despiadadas, muy pocos esperaban que David Faitelson se rindiera tan fácilmente a los pies de un jugador de Pumas. Pero Keylor Navas logró lo impensable.

Tras la victoria 2-0 frente a Pachuca que afianzó a los universitarios en la cima del Clausura, el polémico periodista de TUDN lanzó una sentencia que armó un tremendo debate en el fútbol mexicano.

Le hizo un golazo a Keylor Navas, ganó 4 títulos en Juventus y un día se lo tragó la tierra: el misterio de Simone Zaza

ver también

Le hizo un golazo a Keylor Navas, ganó 4 títulos en Juventus y un día se lo tragó la tierra: el misterio de Simone Zaza

Keylor volvió a brillar

Los datos de la plataforma Sofascore reflejan a la perfección el tipo de partido que dio el arquero. Keylor cerró la noche con una nota de 7.2, producto de cuatro atajadas fundamentales.

Las estadísticas de Keylor Navas en la victoria auriazul (Sofascore).

Las estadísticas de Keylor Navas en la victoria auriazul (Sofascore).

Dos de esas intervenciones fueron disparos a quemarropa dentro del área que amenazaban con complicar el partido. Además, registró un índice de 0.3 goles evitados.

David Faitelson postula a Keylor al mayor honor

Apenas instantes después del pitazo final, Faitelson fue directo al grano en su cuenta de X. “Keylor Navas es un serio candidato al “MVP” de la temporada…Sin el costarricense, Pumas no estaría donde está hoy…”, sentenció el comunicador.

Publicidad
Tweet placeholder

Postular a un portero de 39 años como el Jugador Más Valioso de todo el campeonato, por encima de los artilleros y los creativos más cotizados de la Liga MX, fue suficiente para incendiar las redes sociales.

Publicidad
“Ese es el secreto”: preparador físico de Keylor Navas revela su increíble método para seguir en la élite con casi 40 años

ver también

“Ese es el secreto”: preparador físico de Keylor Navas revela su increíble método para seguir en la élite con casi 40 años

Polémicas al margen, la realidad dicta que Keylor Navas llegó a México a mandar, y a las puertas de los playoffs, hasta sus críticos más duros lo ven con la corona puesta.

En síntesis

  • Faitelson afirmó que Keylor Navas es “serio candidato al MVP” y que Pumas no estaría en la cima de la Liga MX sin su presencia bajo los tres palos.
  • Los números de Sofascore respaldan la tesis: una nota de 7.2, con 4 paradas clave y la valla invicta en el duelo crucial ante Pachuca.
  • La opinión del comunicador encendió un arduo debate entre los fanáticos mexicanos.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Agresión brutal a Keylor Navas: Salomón Rondón vio la roja por una acción repudiable y explotó la polémica en Pumas
Costa Rica

Agresión brutal a Keylor Navas: Salomón Rondón vio la roja por una acción repudiable y explotó la polémica en Pumas

"Contra la Liga MX": revelan lo que muchos sospechaban de Keylor Navas
Costa Rica

"Contra la Liga MX": revelan lo que muchos sospechaban de Keylor Navas

La peor baja: Pumas pierde a Keylor Navas en la recta final de la Liga MX
Costa Rica

La peor baja: Pumas pierde a Keylor Navas en la recta final de la Liga MX

Le hizo un golazo a Keylor Navas, ganó 4 títulos en Juventus y un día se lo tragó la tierra
Fútbol Internacional

Le hizo un golazo a Keylor Navas, ganó 4 títulos en Juventus y un día se lo tragó la tierra

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo