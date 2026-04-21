“Contra la Liga MX”: revelan lo que muchos sospechaban de Keylor Navas mientras cumple su sanción con Pumas

Los Pumas de Keylor Navas ya tienen asegurado su lugar en la Liguilla del Clausura 2026, luego de la victoria 3-1 sobre Mazatlán en la Jornada 14, un resultado que le permitió meterse de lleno en la pelea por el título en la Liga MX.

El conjunto universitario llega a esta etapa decisiva con buenas sensaciones, aunque para el duelo de esta noche ante Juárez no podrá contar con el arquero costarricense.

Recordemos que Keylor Navas será baja para ese compromiso tras haber recibido su quinta tarjeta amarilla en la fecha anterior frente al Atlético San Luis.

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¿Qué revelaron sobre Keylor Navas en la Liga MX mientras cumple su sanción con Pumas?

Pero en medio de ese panorama, también salió a la luz un dato que confirma el gran momento de Keylor Navas en el fútbol mexicano.

La empresa Statiskicks, especializada en análisis y consultoría de datos, destacó al arquero costarricense a través de sus redes sociales con un posteo titulado “Navas contra la Liga MX”, donde resalta su rendimiento en el torneo.

En esa publicación, Keylor Navas fue ubicado en el primer lugar de la tabla de porteros mejor evaluados del Clausura 2026, consolidándose como una de las figuras más determinantes de Pumas en la temporada, incluso mientras cumple su sanción fuera de las canchas.

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¿Cuándo regresaría Keylor Navas a la acción con Pumas?

Keylor Navas volvería a la acción el sábado 25 de abril, cuando Pumas visite a Pachuca en la última jornada del Clausura 2026.

Ese partido marcaría su regreso tras cumplir la sanción, justo antes del arranque de la Liguilla, programada para iniciar el 2 de mayo y extenderse hasta el día 10.

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Datos claves

Keylor Navas es el portero mejor evaluado del Clausura 2026 , según el análisis de Statiskicks.

, según el análisis de Statiskicks. El informe fue publicado bajo el nombre “Navas contra la Liga MX” , destacando su rendimiento en el torneo.

, destacando su rendimiento en el torneo. Regresará el 25 de abril ante Pachuca, justo antes del inicio de la Liguilla (2 de mayo).