Se destacó contra Alajuelense, fue figura en las juveniles de Costa Rica y ahora jugará en un grande de Europa: “No va a cualquier equipo”

El fútbol femenino de Costa Rica volvió a recibir una noticia que ilusiona al país. Una de las futbolistas que más llamó la atención en el último año, tanto por su rendimiento frente a clubes nacionales como por su actuación internacional, acaba de recibir la oportunidad que toda jugadora sueña: entrenar en uno de los gigantes de Europa.

Se trata de una figura que brilló primero contra la Liga Deportiva Alajuelense con 16 años y eso la llevó a formarte parte de la Selección Sub-17 en la Copa del Mundo de Marruecos, torneo en el que no solo mostró liderazgo, sino que también dejó una imagen imborrable en la memoria de los aficionados ticos. Su nivel llamó tanto la atención que, meses después, su destino cambió por completo.

¿Quién es la futbolista costarricense que se va a Europa?

Es Valentina Fernández, portera del Pococí, viajará a Italia para realizar una pasantía de tres meses con el equipo femenino de la Juventus, uno de los clubes más importantes y profesionales del planeta. La noticia fue revelada esta semana en el Concejo Municipal de Pococí, donde ella reside, y generó una ovación inmediata.

Recién con 17 años, fue determinante en el Mundial Sub-17, especialmente recordada por atajar un penal a Brasil el pasado 21 de octubre. Ese momento marcó su torneo y sirvió para reforzar la impresión internacional de su potencial. Además, también dejó buenas sensaciones cuando le tocó enfrentar a clubes nacionales, incluido Alajuelense, donde su seguridad bajo los palos llamó la atención de entrenadores y cazatalentos.

Valentina Fernández tendrá su oportunidad en Juventus. (Foto: Getty Images)

Jimmy Núñez, técnico del equipo femenino de Pococí y uno de sus principales formadores, fue quien le comunicó la noticia oficialmente: “Estamos muy contentos porque este ha sido el objetivo de nosotros como institución. Imagínense lo que significa para nosotros saber que una niña de nuestra institución va a salir directo a la Juventus, no va a cualquier equipo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Alonso Martínez conmueve a Costa Rica y revela el mensaje que jamás hubiera querido tras su operación: “Difícil de asimilar”

La pasantía será un paso clave en su desarrollo profesional y podría convertirse en la puerta de entrada al fútbol europeo en el mediano plazo. Costa Rica, una vez más, ve cómo una de sus promesas crece, se proyecta y demuestra que el talento nacional puede llegar a las vitrinas más altas del deporte mundial.