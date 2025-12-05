Cuándo se publicará el calendario completo del Mundial 2026

Con el sorteo del Mundial 2026, Panamá y el resto de las selecciones clasificadas ya conocerán qué les espera en la fase de grupos y la siguiente gran pregunta que se hacen los fanáticos del fútbol es: ¿cuándo se conocerá el calendario completo con fechas, horarios y sedes de cada partido?

La FIFA aclaró que el calendario del Mundial 2026 se presentará el sábado 6 de diciembre de 2025, a las 13:00 horas de Centroamérica, 12:00 de Panamá, en un evento especial en Washington D. C. que se podrá seguir en vivo a través de las plataformas oficiales de FIFA.

Eso significa que, un día después del sorteo, los aficionados panameños y de todo el mundo podrán conocer cómo quedan distribuidos los encuentros en las 16 ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá, con sus respectivos horarios.

Qué se va a anunciar el 6 de diciembre

Durante esa transmisión especial, la FIFA presentará:

La programación completa de los 104 partidos del Mundial 2026.

Las sedes y estadios asignados a cada encuentro.

Los horarios oficiales de la fase de grupos y las rondas eliminatorias.

Un análisis de los cruces más llamativos tras el sorteo, con la presencia de Gianni Infantino, leyendas de la FIFA y representantes de las selecciones ya clasificadas.

¿Y el calendario “definitivo” cuándo estará?

La FIFA aclaró que lo que se verá el 6 de diciembre es el calendario completo con partidos, sedes y horarios, pero todavía con un detalle pendiente: faltan por definirse seis plazas que saldrán de torneos clasificatorios y repechajes.

Por eso, la organización ya adelantó que la versión final del calendario se publicará en marzo de 2026, una vez concluidos los repechajes que completarán la lista de 48 selecciones.

