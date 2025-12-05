Es tendencia:
Mundial 2026

Cuándo se publicará el calendario completo del Mundial 2026

Después de lo que fue el sorteo del Mundial 2026 ahora falta conocer el calendario oficial de partidos.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Después del sorteo, falta lo mejor: el calendario oficial.

Con el sorteo del Mundial 2026, Panamá y el resto de las selecciones clasificadas ya conocerán qué les espera en la fase de grupos y la siguiente gran pregunta que se hacen los fanáticos del fútbol es: ¿cuándo se conocerá el calendario completo con fechas, horarios y sedes de cada partido?

La FIFA aclaró que el calendario del Mundial 2026 se presentará el sábado 6 de diciembre de 2025, a las 13:00 horas de Centroamérica, 12:00 de Panamá, en un evento especial en Washington D. C. que se podrá seguir en vivo a través de las plataformas oficiales de FIFA.

Sorteo del Mundial 2026, en VIVO: Panamá en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana

Eso significa que, un día después del sorteo, los aficionados panameños y de todo el mundo podrán conocer cómo quedan distribuidos los encuentros en las 16 ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá, con sus respectivos horarios.

Qué se va a anunciar el 6 de diciembre

Durante esa transmisión especial, la FIFA presentará:

  • La programación completa de los 104 partidos del Mundial 2026.
  • Las sedes y estadios asignados a cada encuentro.
  • Los horarios oficiales de la fase de grupos y las rondas eliminatorias.
  • Un análisis de los cruces más llamativos tras el sorteo, con la presencia de Gianni Infantino, leyendas de la FIFA y representantes de las selecciones ya clasificadas.

¿Y el calendario “definitivo” cuándo estará?

La FIFA aclaró que lo que se verá el 6 de diciembre es el calendario completo con partidos, sedes y horarios, pero todavía con un detalle pendiente: faltan por definirse seis plazas que saldrán de torneos clasificatorios y repechajes.

Por eso, la organización ya adelantó que la versión final del calendario se publicará en marzo de 2026, una vez concluidos los repechajes que completarán la lista de 48 selecciones.

Publicidad

