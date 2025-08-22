Un problema cardíaco casi lo retira, pero desafió todos los pronósticos y ahora es el 9 de Alajuelense: “Me dijeron que no podía volver a jugar”

Liga Deportiva Alajuelense finalmente oficializó a la incorporación con la que se retirará del mercado de fichajes del fútbol costarricense. Este viernes, los manudos le dieron la bienvenida a Ronaldo Cisneros, el centrodelantero que Óscar “Machillo” Ramírez necesitaba con desesperación.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que el delantero mexicano de 28 años Ronaldo Cisneros se unirá al club. El atacante firmó su vínculo con Alajuelense por el próximo año“, anunció el club a través de sus canales oficiales, dándole comienzo al ciclo del artillero que llega para ocupar el lugar que dejó Jonathan Moya con su salida al fútbol de Arabia Saudita.

Un diagnóstico demoledor

Ronaldo Cisneros, nacido en la ciudad mexicana de Torreón en el año 1997, supo ser una de las grandes promesas del fútbol azteca jugando en las divisiones menores del Santos Laguna, donde tuvo una producticidad goleadora impresionante.

Sin embargo, el desarrollo de la carrera del ariete de 1,80 metros casi se ve interrumpido en junio de 2021, cuando le detectaron un mal cardíaco que podría haberle puesto fin a su carrera como futbolista.

Ronaldo Cisneros casi abandona el fútbol profesional (Getty Images).

Previo al arranque de la pretemporada, le detectaron un “infradesnivel en la prueba de esfuerzo” y de inmediato le realizaron más exámenes, con resultados desalentadores: un puente muscular en la arteria descendente anterior. Ante este diagnóstico, el doctor que llevó a cabo el estudio le recomendó no seguir como futbolista profesional.

“No se lo deseo a nadie”

De esta manera, Cisneros se vio forzado a apartarse de su equipo, que en aquel entonces era Chivas de Guadalajara, y atravesar junto a su familia tres semanas de desasosiego, sabiendo que su futuro como profesional dependería del resultado de una nueva serie de estudios. El club rojiblanco lo mandó a la Ciudad de México para realizarse otras pruebas y determinar la gravedad del asunto, para ver si había alguna oportunidad para regresar a la actividad.

“Fue un proceso complicado. Para mí, para mi familia, fue una noticia complicada, me dijeron que no podía volver a jugar. Fueron tres semanas de incertidumbre“, recordó el atacante, que también viajó a Estados Unidos para escuchar la opinión de un especialista.

Cisneros atravesó un momento muy difícil en 2021 (Getty Images).

“Lo que hice después de salir de la clínica fue ir al club, con mis compañeros a que supieran lo que estaba viviendo. Me dieron esa fortaleza para tener esperanza. No se lo deseo a nadie, pero estas situaciones te hacen agradecer lo que nosotros como futbolistas vivimos día a día”, añadió Cisneros, que tuvo la suerte de dejar atrás este mal trago.

“Al final todos los estudios salieron bien, me dijeron que no tenía ningún problema. Me dejó muy tranquilo“, confirmó el ex canterano de Santos Laguna en la conferencia de prensa posterior a su regreso a las canchas, donde se dio el lujo de anotar ante Toluca por la Liga MX.

Ronaldo Cisneros volvió a las canchas marcando ante Toluca (Getty Images).

Matthew Martínez, especialista cardíaco radicado en Nueva York, evaluó los estudios médicos a los que fue sometido el futbolista, concluyendo que podía continuar su carrera profesional.

Por otra parte, el club tapatío brindó apoyo constante a Cisneros durante sus exámenes, tanto en Ciudad de México como en Estados Unidos, hasta que le dieron el visto bueno para seguir jugando. Tras dejar este susto en el espejo retrovisor, Ronaldo Cisneros no volvió a sufrir problemas cardíacos, y hoy es el 9 en el que Machillo Ramírez deposita su confianza para ir en busca de la estrella 31 con Alajuelense.

