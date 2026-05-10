Mientras Barcelona se lleva €60 millones por ganar LaLiga, este es el incentivo para el campeón de Costa Rica

El contraste económico entre levantar la copa en Laliga de España y hacerlo en Costa Rica es abismal.

Este domingo, el FC Barcelona de Hansi Flick se consagró campeón de LaLiga tras vencer 2-0 al Real Madrid en el mítico Camp Nou, desatando la locura en la afición blaugrana.

Mientras tanto, en Costa Rica la definición también está al rojo vivo: el Club Sport Herediano ya espera en la final del Clausura 2026, aguardando por el ganador del decisivo duelo de este domingo entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia. Sin embargo, el contraste económico entre levantar la copa en España y hacerlo en suelo tico es abismal.

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El botín millonario de los culés

El campeonato del Barcelona le asegura una inyección económica monumental proveniente de los derechos televisivos. Al quedar en primer lugar, el club catalán se adjudica aproximadamente el 17% del pozo destinado al rendimiento deportivo, lo que se traduce en unos €60 millones de euros netos solo por su posición en la tabla.

Barcelona es el flamante monarca del fútbol español (Getty Images).

A esta cifra se le debe sumar el efecto dominó que genera el título: millonarios bonos de patrocinadores, la clasificación directa al Bombo 1 de la Champions League y su boleto a la lucrativa Supercopa de España. El impacto total para las arcas del Barça podría rozar los €150 millones, dándole un margen vital para el próximo mercado de fichajes.

Costa Rica: el premio no llega en un cheque

En Costa Rica, la UNAFUT no le entrega un premio económico directo ni un cheque al equipo que se consagra campeón. En lugar de un pago fijo por parte de la liga, el incentivo financiero del monarca nacional se construye a través de vías externas.

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A nivel local, el verdadero negocio está en las recaudaciones de taquilla de las fases finales; llenar estadios como el “Fello” Meza, el Morera Soto o “La Cueva” representa ingresos de cientos de millones de colones en una sola noche.

Las recaudación de taquilla es fundamental para los clubes costarricenses (Saprissa).

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Mientras tanto, el gran incentivo internacional es el boleto a la Copa Centroamericana de CONCACAF, donde el campeón asegura un cupo en la fase de grupos y un premio que ronda los $160.000 dólares.

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En síntesis

Barcelona se aseguró €60 millones solo por derechos de TV tras su victoria 2-0 en el Clásico, una cifra que podría escalar a los €150 millones por ingresos indirectos.

Herediano ya está en la final, esperando al vencedor de la serie entre Saprissa y Liberia para definir quién se queda con la gloria nacional.

En Costa Rica no hay pago en efectivo por parte de la UNAFUT; el incentivo real es el boleto de $160.000 para la Centroamericana y las millonarias recaudaciones de las finales.