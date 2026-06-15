Manfred Ugalde a España: los dos clubes que podrían sacarlo de Spartak de Moscú tras el Mundial 2026

Manfred Ugalde fue ofrecido a estos dos clubes de LaLiga. Empero, el mercado europeo está en una suerte de stand by por la Copa del Mundo.

La salida de Manfred Ugalde del Spartak de Moscú podría darse en la presente ventana del mercado de fichajes europeo, atravesada de lleno por un Mundial 2026 que recién comienza y puede poner en la palestra a futbolistas que casi nadie tenía en el radar o terminar de confirmar el gran presente de otros.

En el caso del delantero costarricense, no disputará la cita máxima. Pero sí destacó en la fecha FIFA de junio frente a selecciones mundialistas como Inglaterra y Colombia, amistoso en el cual el ex Deportivo Saprissa fue una pesadilla para la zaga cafetera y se llevó más de un elogio de aficionados sudamericanos.

Sin embargo, en Europa están al tanto de sus condiciones desde que firmó una gran temporada 2024/2025 con Spartak, aportando 18 goles y 6 asistencias en 38 partidos. Varios equipos, como PSG o Mónaco, posaron sus ojos en él, pero la directiva moscovita estaba decidida a no dejarlo ir, llegando a pedir 25 millones de euros por su ficha. Cifra que no quiso pagar Feyenoord.

ver también Manfred Ugalde rumbo a una venta multimillonaria: Spartak de Moscú ya tomó una decisión sobre el delantero de Costa Rica

La situación de Manfred Ugalde ahora es distinta. Sus cifras, 8 tantos y 4 asistencias en la misma cantidad de apariciones, hicieron que el club ruso esté analizando dejarlo ir. Y ahí es cuando aparecen dos posibles nuevos destinos en España para el nacido en Heredia hace 24 años.

Manfred Ugalde habría sido ofrecido a Sevilla y Betis

De acuerdo a la información del portal RPL Sky, “intermediarios ofrecieron a Ugalde a clubes de LaLiga, incluidos Sevilla y Betis”. Ahora, su nombre está en carpeta. Pero la idea de los equipos es esperar a que finalice la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá para tomar decisiones referidas al armado de sus plantillas.

En el caso de los béticos, uno de sus centrodelanteros, Cédric Bakambu, no renovará su contrato (finaliza este mes) y anhela hacer un buen papel con RD Congo en el Mundial para que se le abra el mercado. Mientras que los blanquirrojos están en vilo por el ariete nigeriano Akor Adams, en la órbita de Olympique de Marsella, y buscarían deshacerse de Rafa Mir, condenado a 8 años de prisión por agresión sexual.

Publicidad

Publicidad

Rafa Mir, en tribunales. Bakambu y Akor aparecen celebrando los goles que anotaron con Betis y Sevilla, respectivamente. (Fotos: Getty)

Quien podría aparecer como opción es Ugalde, que desea marcharse de Spartak para asumir un reto mayor en Europa. Así lo dejó en claro su agente, Kurt Morsink, tiempo atrás: “Yo creo que es momento de dar un paso. Lo dije la ventana pasada, estamos muy contentos, pero sí nos gustaría dar un paso a una de las ligas importantes”.

Publicidad

Ugalde tiene contrato con la institución de Moscú hasta mediados de 2028. Y si bien su cláusula de rescisión está valuada en $40 millones, las partes están dispuestas a negociar su salida por 15 o 20 millones.

Publicidad

En resumen

Intermediarios ofrecieron al delantero costarricense Manfred Ugalde a Sevilla y a Real Betis como opción de fichaje tras el Mundial 2026.

El club de Moscú está dispuesto a negociar la venta del ex Saprissa por una cifra entre los 15 y 20 millones de euros, menor a sus pretensiones iniciales.

Betis busca sustituto ante la salida de Cédric Bakambu, mientras que Sevilla analiza opciones por la posible baja de Akor Adams y la situación judicial de Rafa Mir.

Con contrato hasta 2028, el agente Kurt Morsink confirmó que el objetivo del atacante de 24 años es dar el salto a una liga europea de primer nivel.