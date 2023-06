A Luis Fernando Suárez no le quita el sueño los malos resultados de Costa Rica

Luis Fernando Suárez habló previo al partido de Costa Rica ante El Salvador de mañana, en el que se mostró tranquilo, quitándose la presión que tiene por los malos resultados y asegurando que duerme tranquilo, esto ante la insistencia de los medios de comunicación, además, destacó lo que ha hecho La Selecta al mando de Hugo Pérez.

“Hay que lidiar con lo que tengamos que hacer de acá en adelante, para solucionar situaciones futbolistas. En lo que me compete, es hacer el trabajo necesario para tener una mejor respuesta deportiva, ser de nuevo el equipo sólido de antes y que en ofensiva tengamos más de lo que se ha logrado”, dijo.

Acerca de las mejoras que hizo tras la última derrota comentó: “Es poco el tiempo, pero lo aprovechamos de la mejor manera, no solo con las prácticas, sino que también con charlas con los jugadores”. Además, le cuestionaron de cómo maneja el estrés: “He podido dormir tranquilamente”

El colombiano también dio un pequeño análisis sobre los salvadoreños, en el que destacó a Alberth Elis: “Tienen la propuesta futbolística de un técnico que es atrevido. El entrenador rival también está haciendo la renovación en su país, que es algo que tiene sus riesgos”.

“Estoy preocupado solo por lo deportivo y trabajo solo en lo deportivo. Lo demás, no me compete. Estoy enfocado en los entrenamientos y lo que se refiere a la preparación de cada juego. En lo demás, no tengo por qué meterme o preocuparme”, finalizó sobre el cambio de entrenador de la Federación.