El entrenador argentino de Pumas UNAM, Andrés Lillini, no se resistió al asegurar que según su criterio, el Deportivo Saprissade Costa Rica tiene todos los atributos necesarios para competir de tú a tú ante cualquiera de los 18 equipos que componen la máxima categoría del fútbol de México.

Este técnico le guardó mucho respeto y precaución al equipo más ganador de Centroamérica, y reconoció que si su equipo se descuida o se relaja, podrían quedar eliminados en octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf frente a un rival que los complicó en el juego de ida.

"No me cabe ninguna duda de que Saprissa puede venir aquí y jugarle de igual a igual a cualquiera de los equipos mexicanos. Siempre me guío por los resultados y esta copa ya fue ganada por Saprissa, todos mis respetos siempre a la gente que gana. Debemos estar conscientes que nos vamos a enfrentar a alguien que sabe jugar este tipo de eliminatorias”, declaró.

Lillini añadió: “Si no estás a la altura de las circunstancias, se nos complicaría mucho la situación de pasar, somos un plantel que tenemos que estar al límite siempre porque sino Saprissa claro que nos puede ganar. Las diferencias se han acortado mucho”.

Pese a que los mexicanos eran amplios favoritos, el Monstruo sorprendió y el duelo está totalmente abierto, por lo que Lillini no se confía de cerrar la serie en el Estadio Olímpio Universitario en Ciudad de México; compromiso pactado para este miércoles 23 de febrero a las 9:00 PM.