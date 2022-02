El entrenador argentino de Pumas UNAM, Andrés Lillini, reveló que conoce desde hace muchos años al volante del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, y elogió de gran manera al mediocampista, pues considera que siempre ha creído que posee cualidades de sobra para ser un jugador sobresaliente en cualquier lugar.

Lillini confesó que conoce a Torres desde la formación del jugador, dice tener referenciadas las formas en cómo influye en el funcionamiento de Saprissa y pretende plantear una estrategia para controlar al capitán de la escuadra saprissista y que no les haga daño durante el compromiso de Liga de Campeones de Concacaf.

"Conozco a Mariano Torres, lo tuve en Boca Juniors cuando yo fui director del fútbol juvenil del equipo. Sabemos que es un jugador que arma, tiene una buena pegada, es un zurdo elegante, posee cualidades de sobra", declaró el timonel tras el reconocimiento de cancha en el estadio Ricardo Saprissa.

Lillini agregó: "He seguido sus alternativas (clubes) luego de Boca Juniors. Fue un chico, que a veces Boca como es tan grande, no le da oportunidad a estos futbolistas tan destacados, no tienen su oportunidad. Me gusta verlo de capitán porque uno se encariña con las personas. Él hizo mucho esfuerzo en inferiores y hoy se consagra en Saprissa. Es uno de los líderes. Es un mérito de su carrera deportiva. Es destacado, tiene una gran zurda y una gran pegada. Tiene gran talento".

Este técnico también aseguró que Pumas saldrá con el mejor equipo disponible, buscando ganar el partido desde el primer minuto. Saprissa enfrentará al equipo mexicano en los octavos de final del torneo más importante de clubes en Concacaf, este miércoles a las 9 p.m. en San Juan de Tibás.