El Deportivo Saprissa afrontará una dura prueba ante el Guadalupe FC por la 8ª jornada del Clausura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica. Los morados, que llegan golpeados tras caer eliminados de la Concachampions a manos de Pumas UNAM (3-6 global), marchan penúltimos con 5 puntos. En frente estarán los guadalupeños, líderes con 13 unidades y, sin dudas, la revelación del torneo.

Saprissa vs. Guadalupe: día, horario, estadio y canal de TV del juego

El compromiso tendrá lugar este domingo 27 de febrero, a las 4:00 PM de Costa Rica, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá y se podrá ver EN VIVO por FUTV . Los colagiados serán Pedro Navarro (juez central), Luis Granados (asistente 1), Yonathan Obregón (asistente 2) y Kevin Ruiz (cuarto árbitro).

Saprissa vs. Guadalupe: cómo llegan los locales

"Creo que competimos, al minuto 80 estábamos en la pelea", comentó Mariano Torres acerca la derrota 1-4 ante Pumas. Y continuó respaldando a Iñaki Alonso: "Ya hemos cambiado a Mauricio y Roy, los responsables en un 70% somos los jugadores (...) Estamos contentos con el profe. Está haciendo un gran trabajo. No se está viendo en los resultados". Previamente, en la Liga Promérica, igualaron 0-0 con Pérez Zeledón, derrotaron 1-0 a Alajuelense en el clásico, su único gane hasta el momento, y perdieron 1-2 ante Santos.

Saprissa vs. Guadalupe: cómo llegan los visitantes

Con la llegada de "Paté" Centeno al banquillo, Guadalupe se erigió como uno de los mejores equipos del certamen. Sin embargo, el ex jugador morado le pone paños fríos al momento de sus pupilos: “A mí no me ilusiona, a mí me hace enfocarme cada día más, ir contando los partidos poco a poco, ir tratando de salir a cada partido y sumar, ya sea tres o de uno”, aseguró. En sus últimas presentaciones vencieron a Grecia (3-1), cayeron de forma sorpresiva ante Jicaral (0-2) y se recuperaron goleando a Santos de Guápiles (4-1).

Saprissa vs. Guadalupe: último partido entre ambos

El último antecedente de un Saprissa-Guadalupe data del 14 de octubre, en el marco de la jornada 15 del Apertura 2021. Dicho compromiso lo ganó la 'S' con un contundente 5-0 y los goles los hicieron Mariano Torres (49'), Orlando Sinclair (62'), Luis José Hernández (70') y David Ramírez (87').