Herediano vs. Guanacasteca chocarán por la 8ª jornada del Clausura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica. Conocé a qué hora y por qué canal ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

Herediano vs. Guanacasteca: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la fecha 8 del Clausura 2022 de la Primera División de Costa Rica

El Club Sport Herediano y la Asociación Deportiva Guanacasteca se cruzarán este sábado, en la jornada 8 del Clausura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica. Ambos están intentando encausar su rumbo para salir del fondo, siendo el team, décimo con 5 puntos, quien peor la está pasando. Los pamperos, pese a que están novenos con 8 unidades, al menos han podido obtener ganes en las últimas presentaciones.

Herediano vs. Guanacasteca: día, horario, estadio y canal de TV del partido

El juego se desarrollará este sábado 26 de febrero, desde las 8:00 PM de Costa Rica, en el Estadio Colleya Fonseca y podrá verse EN VIVO en FUTV . Los colegiados serán David Gómez (juez central), Andrés Arrieta (asistente 1), Ricardo Martínez (asistente 2) y Allen Quirós (cuarto árbitro).

Herediano vs. Guanacasteca: cómo llegan los locales

Cada vez se profundiza más la crisis de resultados de los rojiamarillos, que con la derrota 0-1 ante Cartaginés certificaron su peor arranque de campeonato en 100 años de historia. "Dentro del campovi un equipo frío, no intenso, como el que ganó el campeonato. Ahora nos llenamos mentalmente de más caciques que de indios. No hablo de Cartago: tuvo un fuego en el pecho que nosotros no tuvimos", declaró Jeaustin Campos.

Herediano vs. Guanacasteca: cómo llegan los visitantes

El conjunto pampero, dirigido por Luis Fernando Fallas, obtuvo sus dos primeros triunfos (1-0 a Grecia y 2-0 a Sporting FC) en las últimas cinco fechas. Pero tomó más distancia de Jicaral en la tabla acumulada (allí marcha penúltimo con 32 puntos, y último con 29, respectivamente) al empatar 2-2 con ellos en la reprogramada fecha 2. Por lo que necesitan ganar para seguir tomando aire en la clasificación.

Herediano vs. Guanacasteca: último partido entre ambos

La última vez que Herediano y Guanacasteca se enfrentaron data del 21 de noviembre, en la fecha 20 del Apertura 2021. En dicho compromiso, el team goleó 5-0 a los pamperoscon dianas de Gerson Torres (16', 41'), Yendrick Ruiz (29', 66') y Aarón Suárez (39').