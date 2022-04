Rolando Fonseca, ex delantero de la Selección Nacional de Costa Rica, volvió a externar su intención de adquirir el Comunicaciones de Guatemala, club donde es considerado ídolo por su gran paso cuando fue jugador de la escuadra crema.

El "amigo del gol" había dicho en 2017 que hizo un plan y oferta junto al ex dirigente Roberto Arzú para comprar el Comunicaciones. Pese a no lograrlo, Fonseca ahora volvió a insistir en su deseo de convertirse en dueño de un equipo donde tuvo varias etapas, marcando más de 100 goles y saliendo campeón.

"Me visualizo en los próximos diez años teniendo mi propio equipo, siempre ha sido mi tónica eso. Siempre he soñado en grande, sí en algún momento Comunicaciones está en venta, desearía comprarlo, desearía ser el dueño de Comunicaciones", declaró Fonseca al periodista Juan Pablo Armas del Diario Nuevo Mundo GT.

"Rolo" añadió: "Saqué mi licencia de entrenador en el 2016 en Alemania, me preparé, he estado actualizado siempre, hoy cumplo una etapa muy linda en mi vida que es ser analista deportivo, ver el fútbol desde otra óptica. He tenido la dicho de ser gerente deportivo, he tenido la dicha de ser dueño de un equipo, he pasado por todas las etapas, uno se prepara, he tenido la dicha de estar siempre en el fútbol".

Actualmente Fonseca es analista deportivo en Teletica Radio y también cuenta con una academia de fútbol para potenciar niños y adolescentes. Sin embargo, es claro que su mayor anhelo está en comprar el combinado crema, quien es el actual campeón de Liga Concacaf y mejor ranqueado de Centroamérica.