RB Leipzig vs. PSG: sigue EN VIVO y EN DIRECTO a Keylor Navas en la fecha 4 del Grupo A de la UEFA Champions League 2021 en Centroamérica

En la fecha 4 del Grupo A de la UEFA Champions League 2021, PSG visitará a RB Leipzig. Con Keyor Navas en el banco y Lionel Messi y Sergio Ramos descartados por lesión, los parisinos irán a Alemania con el fin de ratificar su liderato en el grupo y tomar distancia de Manchester City (7 y 6 puntos, respectivamente). Allí, Leipzig marcha último luego de tres derrotas, por lo que llega urgido de sumar para seguir vivo en el torneo.

Leipzig vs. PSG: ver aquí EN VIVO y EN DIRECTO

Leipzig vs. PSG: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se disputará hoy, miércoles 3 de noviembre, a las 14:00 horas de Centroamérica (15 de Panamá), en el Red Bull Arena. Se podrá ver, EN VIVO y EN DIRECTO, por Teletica Canal 7 (Costa Rica), además de Star+ y ESPN en toda la región . En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de Univision, TUDN y Paramount+.

Leipzig vs. PSG: cómo llegan los locales

Tras una derrota ajustada por 2-3 en la fecha anterior, Jesse Marrsch llega confiado para este cruce: "Podemos ganarlo. El plan no será necesariamente diferente, pero algunos detalles son importantes", explicó. Eso sí: no podrá contar con dos defensas, Kloosterman -baja sensible- y Halstenberg, por lesión. En la Bundesliga, en donde marchan octavos con 15 puntos, vienen de golear 3-0 a Bochum, 4-1 a Greuther Furth e igualar 1-1 con Eintracht Frankfurt.

Leipzig vs. PSG: cómo llegan los visitantes

Luego de vencer a Leipzig, los pupilos de Mauricio Pochettino empataron 0-0 con Marsella en Le Classique y se impusieron 2-1 a Lille en la última fecha. "Muy difícil", así catalogó Mauricio Pochettino al juego con el RB para el que no contará con Messi (molestia muscular). Paredes y Verratti están lesionados. Y Sergio Ramos aún está en proceso de recuperación: en las últimas horas se romoreó sobre una posible recisión de su contrato, pero, según Marca, el estatuto francés lo respalda y, de realizarlo, PSG recibiría una millonaria multa de la FIFA.

Leipzig vs. PSG: último partido entre ambos

El último partido que disputaron ambos equipos data de hace pocos días. Concretamente, del martes 19 de octubre, por la fecha 3 de la Champions. Aquel día, PSG le ganó 3-2 a Leipzig con los goles de Mbappé y Messi por partida doble. André Silva y Nordi Mukiele marcaron para los alemanes.