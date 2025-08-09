La mejor noticia para Luis Fernando Tena: Nathaniel Méndez-Laing manda el mensaje que Guatemala estaba necesitando

Guatemala se encamina a disputar partidos sumamente difíciles por objetivos de los que podrían considerarse históricos. Las Eliminatorias al Mundial 2026 están a la vuelta de la esquina, y todos lo saben. No quieren hacer polvo sus sueños.

La Bicolor integra el Grupo A junto a Panamá, El Salvador y Surinam. Cada uno de los equipos deberá afrontar tres ventanas de dos partidos cada una. Si llegan al primer puesto, clasificarán directo. Si quedan segundos, deberán aguardar.

ver también Un contrato y tres equipos en la MLS: la joya de Guatemala que puede cambiar su futuro mientras Luis Fernando Tena lo sigue de cerca

Solamente los dos mejores segundos puestos clasifican al repechaje que FIFA ya tiene organizado. Con todas estas posibilidades, Luis Fernando Tena intenta dar en el clavo con cada uno de los nombres que integrarán todas las convocatorias.

Publicidad

Publicidad

Entre las posibilidades, aparece el nombre de Nathaniel Méndez-Laing. Después de un bajón futbolístico que lo llevó de la Segunda División a Cuarta Categoría de Inglaterra, el deportista se encargó de dejar un mensaje a los guatemaltecos.

ver también “En Panamá no se ve”: figura de la Concacaf admite lo que pocos en su país se animan sobre Guatemala

Guatemala recibe el mensaje de Nathaniel Méndez-Laing: Luis Fernando Tena lo sabe

Nathaniel Méndez-Laing pasó de vestir la camiseta del Derby County a estar en el Milton Keynes Dons. De ser bien considerado en el Championship, a pelear un lugar entre sus compañeros de la League Two. Fue un cambio bastante negativo.

Publicidad

Tras 145 partidos, 21 goles y 33 asistencias, se marchó de Los Carneros para irse con The Dons. Ahí solamente lleva dos partidos, en los que jugó 87 y 78 minutos, respectivamente. Las buenas noticias no tardaron en llegar para este futbolista.

Publicidad

Nathaniel Méndez-Laing logra su primer triunfo con The Dons, y envía un mensaje a Guatemala (rrss).

Publicidad

Méndez-Laing fue partícipe necesario del primer triunfo del Milton Keynes en lo poco que va del campeonato. Con el 2-0 ante Barrow y el 0-0 en su cancha con Oldham Athletic, el club alcanza los cuatro puntos y el sexto puesto de la tabla.

Con su mejora en cuestiones de rendimiento y al tener más minutos en cancha, podrá llamar la atención de Luis Fernando Tena una vez más. En Guatemala, el atacante lleva un total de 19 partidos, sin goles pero con cuatro asistencias.

Publicidad