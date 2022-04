En el peor momento de Gianliugi Donnarumma desde que llegó al PSG, Keylor Navas no está aprovechando esa situación.

Desde que Gianliugi Donnarumma arribó al PSG, todos los medios europeos pedían su titularidad y con el pasar de los partidos insistían para que Mauricio Pochettino se incline por él y deje de rotar. Keylor Navas tenía no solo que luchar en los entrenamientos, sino que también afuera contra la opinión mediática.

Luego del pésimo partido que tuvo el italiano contra el Real Madrid por la Champions League, varios reporteros se dieron vuelta y empezaron a exigir que el tico regrese a la titularidad. El nivel del campeón de la Eurocopa siguió bajando y solo se mantiene en el arco de los parisinos porque el costarricense no aprovecha la situación.

Keylor Navas volvió lesionado de las Eliminatorias Concacaf y todavía no pudo siquiera estar en el banquillo. La lesión en cuestión sucedió en el último encuentro contra Estados Unidos y el gesto del padre del guardameta en la tribuna parece haber adelantado la chance que no está utilizando.

“Keylor Navas continúa con su rehabilitación por una lesión en el aductor derecho y retomará los entrenamientos a finales de la semana que viene”, informaron desde el departamento médico del PSG. El tico no puede ni si quiear entrenar con sus compañeros y le da un aire de tranquilidad a Donnarumma.

Es claro que el portero italiano no sería titular con el costarricense en un buen estado físico. Tiene que agradecerle a la mala suerte del centroamericano que le permite mantener la portería de los parisinos. Veremos si cuando se recupera el ex Real Madrid jugará de titular o deberá seguir viendo al ex Milan desde el banquillo.