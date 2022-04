Es claro que el papel de Keylor Navas en la selección de Costa Rica no es solo importante dentro del campo de juego, sino también en el vestuario. El guardameta del PSG está muy presente para los más jóvenes y tiene un trato con ellos similar a los de un padre o hermano mayor. Con uno de los nuevos con el que mejor se lleva es Anthony Contreras.

Una imagen que se volvió viral fue la plática que tuvieron en pleno partido contra Estados Unidos en el área tica. El portero le dijo "Te salvaste" al delantero de Guanacasteca y hacia referencia a que fue el único juvenil que no terminó rapado. Es que antes del partido, el ex Saprissa dejó los guantes por las tijeras y le cortó el pelo a todos los más chicos.

En una entrevista que dio a ESPN, Anthony Contreras reveló el pacto que hizo con Keylor Navas para evitar eso: “Primeramente, él me felicitó, y después lo que me había dicho era: ‘Te salvaste’, y es que a todos los compañeros los raparon, entonces por eso Jewisson Benneth, Youstin Salas, Orlando Galo, Brandon Aguilera están rapados”.

Y agregó cotando como fue la plática entre ellos: “Keylor Navas me dio esa oportunidad, me dijo: ‘Si mete un gol contra Estados Unidos y ganamos no se lo corto’, era una motivación extra, no quiero quedar así, sin pelo, pero por dicha se dio el gol y después me felicitó ahí, son cosas que lo motivan a uno”.

Es claro que el portero está completamente a gusto con este nuevo delantero y lo cuida. El guardameta sabe muy bien lo que es el manejo de grupo y como tratar a una de las grandes joyas que tiene la Sele de acá al futuro cercano. Veremos si el apoyo de Keylor sirva para que crezca aún más.