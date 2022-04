Fabien Barthez: ''Tener a Donnarumma y Keylor Navas no le sirve al PSG''

El ex portero francés Fabien Barthez no dudó en asegurar que las rotaciones derivadas de la competencia entre el costarricense Keylor Navas y el italiano Gianluigi Donnarumma en la portería del París Saint Germain, es algo que no le sirve para nada al equipo.

Este campeón del mundo con Francia en 1998 brindó una entrevista al Diario 'L'Équipe', y fue contundente en que el equipo parisino se equivocó al tener a dos arqueros de talla mundial compitiendo por un puesto, y puso de ejemplo la situación que ocurrió ante el Real Madrid en Champions League.

"Meter a dos porteros de este nivel en la competencia no sirve al equipo. Respeto mucho a los entrenadores y respeto mucho a Pochettino, pero esto no sirve al equipo ¿Qué mensaje envía a sus porteros? ¿Cuál es el mensaje para sus porteros? ¿En quién confía realmente para los grandes partidos? ¿Qué se dicen los jugadores de campo entre sí?", expresó.

Barthez agregó: "Infundes dudas a todo el mundo con la competencia en la portería. La competición es lo que te hace progresar, no los entrenamientos. Donnarumma o Keylor tienen que jugar. Lo que ocurrió contra el Real Madrid es la consecuencia de todo eso".

A pesar de que a lo largo de toda la campaña han alternado la titularidad, lo cierto es que en las últimas semanas parecía que Donnarumma se proyectaba como el estelar. Sin embargo, lo ocurrido en Champions y el gran redimiento que mostró Navas con la Selección Nacional de Costa Rica en la eliminatoria podría cambiar todo en el cierre de temporada.