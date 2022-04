Una de las novelas en el mercado de fichajes y que además se ha extendido a lo largo de toda la temporada, ha sido la del futuro de Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores en la actualidad. El atacante a sus 23 años de edad sigue destacándose en cada partido con el PSG de Keylor Navas y partir del mes de julio quedará como agente libre. Situación que el Real Madrid quiere aprovechar a toda costa. Sin embargo, según el medio RMC Sport, el francés tendría otras intenciones.

El periodista Daniel Riolo en RMC Sport adelantó que “Mbappé firmará su renovación con el PSG”, y además adelantó que el mismo jugador anunciará esta decisión de continuar en París en el mes de mayo. Sin duda, esta fue la revelación de la jornada ya que en España desde hace meses aseguraban con tranquilidad que la nueva casa de Kylian sería el Santiago Bernabéu.

"No he tomado mi decisión. Sé que para la gente está tardando, me hablan de ello todos los días. No quiero equivocarme. Aún no he tomado una decisión, pero hay nuevos elementos. ¿Puedo quedarme? Claro. Ya he dado bastante información, creo que tenéis para poder trabajar", fueron las últimas declaraciones de Kylian Mbappé sobre el tema se situación actual.

Por otro lado, Benzema desde España también quiso lanzar un dardo y aseguró que le encantaría jugar con Kylian Mbappé, ya que marcarían "muchos goles" con el Real Madrid. "Me gusta jugar con él en la selección y me gustaría jugar con él en el club. Pienso que marcaríamos el doble de goles. Puede que el triple", aseguró el delantero de la Casa Blanca, sin embargo, la última palabra la tendrá Kylian, quien ha dejado la puerta abierta sobre la posibilidad de renovar con PSG.